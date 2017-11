Aufwandsentschädigung nun öffentlich diskutiert

von Constanze Emde

Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Mitglieder des Aufsichtsrates der Stadtwerke sorgten bereits im Sommer für Furore. Damals wurde im Hauptausschuss hinter verschlossener Tür diskutiert. Doch laut aktueller Verwaltungsvorlage für den Hauptausschuss am 14. November sei die Beratung aus Sicht der Kommunalaufsicht auch öffentlich möglich.

Das Thema wird auf CDU-Antrag neu diskutiert werden. Denn die CDU-Fraktion beantragt die Aufhebung des im Sommer gefassten Beschlusses. Begründung: „Der gefasste Beschluss zur Aufwandsentschädigung ist eine 1000-prozentige Steigerung der bisherigen Aufwandsentschädigungshöhe und steht in keinem Verhältnis zu anderen bestehenden Aufwandsentschädigungen für Stadtvertreter.“ Die CDU schlägt deshalb eine Verdopplung der bisherigen Summe ab 1. August dieses Jahres vor. Darüber hinaus könne der Hauptausschuss über eine sukzessive Erhöhung der Pauschale im Jahresrhythmus, gegebenenfalls auch monatlichen Pauschale entscheiden, heißt es im Antrag.

Ursprünglich beschlossen worden war, dass einfache Aufsichtsratsmitglieder ab August 99,20 Euro im Monat statt bislang 35 Euro pro Sitzung erhalten sollen. Hinzu sollen pro Monat 62 Euro für die Aufsichtsratstätigkeit bei SWE Tochter- und Beteiligungsunternehmen kommen – bislang wurde dies nicht vergütet. Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats sollen – laut gefasstem Beschluss – 148,80 Euro monatlich fällig werden (bislang 70 Euro pro Sitzung), hinzu kommen 93 Euro pro Monat/Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Die Summen für den Stellvertreter: 124 Euro im Monat (vorher nicht vergütet) plus 77,50 Euro/Tochter- und Beteiligungsunternehmen.

Zünglein an der Waage waren damals Olaf Schmidt, der anders als seine CDU-Kollegen, für die Erhöhung stimmte – und Jens-Uwe Dankert (FDP), der Margret Möller im Ausschuss vertreten hatte. Moralisch problematisch aber offenbar zulässig daran war, dass unter anderem diese beiden nicht nur Mitglied im entscheidenden Hauptausschuss waren, sondern ebenfalls Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke sind. Auch Eike Diller (Grüne) sitzt in beiden Gremien, stimmte aber als einziger Begünstigter dagegen. Die Position der Grünen: „Wir sind bereit, über eine Erhöhung zu sprechen, aber muss es gleich so viel sein?“ (wir berichteten). Die beiden verschiedenen Positionen innerhalb der CDU-Fraktion führten schließlich zum Austritt von Olaf Schmidt, der kurz danach seine Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion erklärte, was letztlich ein gutes halbes Jahr vor der Kommunalwahl zur neuen Besetzung der Ausschüsse führte.