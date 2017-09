Aufwandsentschädigung für Aufsichtsrat der Stadtwerke bleibt

von Constanze Emde

erstellt am 14.Sep.2017 | 00:48 Uhr

Der Versuch der CDU-Fraktion, die Aufwandsentschädigung für die Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke noch einmal nicht-öffentlich zu diskutieren, scheiterte im Hauptausschuss am Dienstagabend.

Gleich zu Beginn beantragte Hans-Georg Westphal (SPD) die Absetzung des Tagesordnungspunktes: „Wir haben einen rechtsgültigen Beschluss dazu.“ Bei der schnellen Abstimmung waren CDU, FDP und FWE gegen die Absetzung, SPD dafür, Grüne enthielten sich. Malte Tech (Freie Wähler) führte an, dass gar kein rechtsgültiger Widerspruch des Bürgermeisters vorliege, um den Tagesordnungspunkt noch einmal zu beraten. Doch den brauche es nicht, so Büroleiter Andreas Lietzke, da ein Beschluss jederzeit per Antrag „überprüft und korrigiert“ werden könne. Und der Antrag von der CDU lag vor, die Tagesordnung sei vom Hauptausschussvorsitzenden Matthias Rachfahl (CDU) in Absprache mit Bürgermeister Carsten Behnk entstanden. Als es darum ging, den nicht-öffentlichen Teil der Tagesordnung, zu dem der CDU-Antrag zählte, abzustimmen, scheiterte es schließlich an der notwendigen Zwei-Drittel-Mehrheit. CDU, FDP, Grüne (sechs Stimmen) waren für die Nicht-Öffentlichkeit, SPD und FWE (vier Stimmen) dagegen. Nach Auffassung der Verwaltung ist bei der Thematik von Geldern und Nennung konkreter Personen aber die Beratung unter Ausschluss der Öffentlichkeit geboten. Im Ergebnis hat die SPD-Fraktion ihr Ziel erreicht, der bisherige Beschluss über die Aufwandsentschädigung bleibt gültig. Der Streit darüber, ob die Höhe der Anpassung im Vergleich zu den Vorjahren gerechtfertigt ist oder nicht, hatte zwischen der CDU-Fraktion und dem mittlerweile aus der Union ausgetretenen Olaf Schmidt zum Eklat geführt (wir berichteten). Schmidt, der künftig mit der SPD-Fraktion zusammenarbeiten will, sorgt somit zur Mehrheitsverschiebung in der Stadtvertretung und Neubesetzung der Ausschüsse.