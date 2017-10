Fehmarn : Auffahrunfall auf der Fehmarnsundbrücke – Fahrer eingeklemmt

vergrößern 1 von 1 Foto: Arne Jappe 1 von 1

von Arne Jappe

erstellt am 22.Okt.2017 | 09:07 Uhr

Fehmarn | Am Samstagabend gegen 18 Uhr rückten die Feuerwehren auf der Insel Fehmarn zu einem schweren Verkehrsunfall aus. Der Fahrer eines schwedischen Kleintransporters wurde bei einem Auffahrunfall eingeklemmt. Der Transporterfahrer war in Richtung Großenbrode unterwegs, als er auf einen Lkw auffuhr und regelrecht in das Heck des Anhängers bohrte.

Der eingeklemmte Fahrer musste von den Feuerwehren Burg, Landkirchen und Süderort aus seinem Fahrzeug mit hydraulischem Gerät befreit werden. Anschließend kam er per Rettungswagen und Notarzt in ein Krankenhaus. Über die Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen. Auch die Unfallursache ist noch nicht geklärt. Der Lkw-Fahrer konnte die Unfallstelle mit seinem Sattelzug selbstständig verlassen, der Transporter wurde abgeschleppt.

Für die Rettungsmaßnahmen sperrte die Polizei die E47 in beide Richtungen. Lange Staus waren die Folge. Später wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?