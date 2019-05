Kreis Plön : Auf Schweinepest vorbereitet

Jahresversammlung der Kreisjägerschaft Plön: Wolfssichtung wird bestätigt. Höchster Damwildbestand in Deutschland.

Holm | Für die Jäger im Kreis Plön war es ein „sehr zufriedenstellendes“ Jagd-Jahr. Noch nie wurde im Kreis so viel Damwild erlegt. Nach Angaben von Kreisjägermeister Jan-Wilhelm Hammerschmidt betrug die Strecke 3497 Tiere. Das entspreche auch der politischen Vorgabe, so Hammerschmidt. Wegen der hohen Tierzahl im Kreis war der Abschuss durchaus erwünscht. Die Damwild-Dichte im Kreis ist nach seinen Angaben dennoch derzeit die höchste in ganz Deutschland. Der Bestand wird auf rund 10.000 Tiere geschätzt. Mit 3308 Tieren ist der Abschuss bei den Rehen dagegen gleich geblieben. Beim Schwarzwild ging die Zahl um rund 700 Tiere auf 2783 zurück, „weil in den vergangenen Jahren sehr viele Wildschweine wegen der gestiegenen Bestände erlegt wurden.“

Herausragendes Ergebnis war Aufhebung der Jagdsteuer

Der Streckenbericht und die damit verbundene Trophäenschau sind die eine Seite des jährlichen Kreisjägertags in Holm bei Schönberg. Auf der anderen Seite diskutierten die Jäger auch über Themen, die sie direkt berühren. „Das herausragende Ereignis auf Kreisebene war sicher die Vereinbarung zur Aufhebung der Jagdsteuer“, so der Vorsitzende der Kreisjägerschaft, Claus-Henrick Estorff. Verbunden mit dem Wegfall der Steuer sind die Bergung und Entsorgung von Fallwild durch Verkehrsunfälle, Biotop-Maßnahmen sowie die Jugend- und Nachwuchsausbildung und der Schießausbildung.

Jäger bereiten sich auf Afrikanische Schweinepest vor

Ein weiteres Thema war die Vorbereitung aller betroffenen Stellen auf einen möglichen Ausbruch der „Afrikanischen Schweinepest ASP“. Weder die Hilfsorganisationen im Kreis, noch die Behörden oder auch die Jäger hatten zunächst ausreichend Kenntnisse darüber, wie man im Fall von ASP vorgehen sollte. „Das galt besonders bei der Bergung tot aufgefundener Tiere“, so der Kreisjägermeister. Auf Initiative der Jägerschaft kamen Jäger, Tierärzte, Vertreter der Gesundheitsämter und Landwirte zu Schulungen zusammen, um dann die Theorie in praktischen Übungen mit erlegten Wildschweinen umzusetzen. Wichtige Themen waren dabei die Vorbeugung vor Infizierungen und die Dekontaminierung der Fundorte, wie auch der Abtransport der toten Tiere durch die Landmaschinen der Bauern. In Plön und Lütjenburg hat der Kreis Sammelstellen für Schwarzwildaufbrüche und -abfälle eingerichtet.

Marderhund hat sich rapide ausgebreitet

Ein weiteres Thema unter Jägern war der sich seit 2002 „rapide ausbreitende“ Marderhund im Kreis. Allein im vergangenen Jagd-Jahr wurden 901 Tiere erlegt, 117 Stück mehr als im Vorjahr. Sie verdrängen in manchen Regionen bereits den Fuchs. Noch spielt im Kreis Plön der Wolf keine Rolle, aber es gibt zumindest zwei bestätigte Sichtungen. Die eine vor rund sechs Wochen im Bereich Wankendorf, davor 2017 auf Plöner Gebiet vor Neumünster. Gedanken machen sich die Jäger um den Nachwuchs. Jedes Jahr machen 20 bis 23 Jugendliche den Jagdschein. Nur zwei bis drei von ihnen kommen dabei „vom Land“, wie man so sagt, sind mit der Natur aufgewachsen und vertraut. Die „Städter“ müssten dies erst nachholen.

470.000 Euro für die Schießstände im Land

Insgesamt erhalten die Schießstände der Jägerschaft in Schleswig-Holstein 2019 Fördermittel in Höhe von 470.000 Euro, so Estorff. Davon würde auch die Schießanlage in Kasseedorf profitieren. Das Schießsportzentrum sei damit finanziell abgesichert. Allerdings nutzen dem Vernehmen nach nur rund zehn Prozent der Jäger dort die Möglichkeiten. Aus Sicht der Jägerschaft wäre es wünschenswert, wenn dort mehr Jäger eine Schießausbildung absolvieren würden. Das könnte sich allerdings ändern, denn bundesweit gebe es Überlegungen zur Einführung eines allgemeinen Schießnachweises. Zudem stellt das Bundesverwaltungsgericht die Nutzung von Schalldämpfern bei der Jagd in Frage. Vor diesem Hintergrund hat der Kreis, so Estorff, beschlossen, bis zum Inkrafttreten eines geänderten Waffengesetzes keine Genehmigungen für die Nutzung von Schalldämpfern mehr zu erteilen.