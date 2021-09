Leichtathletik : Auf Mika Jokschat ist Verlass

Stargemeinschaft des PSV Eutin und TSV Klausdorf verteidigen Landes-Mannschaftstitel bei den Männern und in der U20.

Avatar_shz von Harald Klipp

28. September 2021, 16:12 Uhr

Die Leichtathleten des Polizeisportvereins Eutin und des TSV Klausdorf machten zum Saisonfinale gemeinsame Sache. Sie gingen bei den Landesmeisterschaften für Mannschaften als Startgemeinschaft Holstein mit je einer Männermannschaft und einem U20-Team an den Start. Beide Mannschaften verteidigten ihre Landestitel erfolgreich.

PSV Eutin

Entgegen anderer großer Veranstaltungen mussten beide 4x100-Meter-Staffeln als Erste auf die Rundbahn. Bei den Männern siegte die Staffel in der Besetzung Niklas Sagawe, Hannes Behrens, André Wulf und Jonte Torben Harmeling in 44,95 Sekunden souverän vor dem TSV Sankt Peter Ording. Die U20-Staffel belegte mit dem Eutiner Kjell Jokschat als Schlussläufer in 46,05 Sekunden den zweiten Platz hinter der LG Flensburg. Mit dem Weitsprungsieg des Klausdorfers Jonte Torben Harmeling mit 6,79 Metern lag das Männerteam nach zwei Disziplinen mit voller Punktzahl souverän auf Titelkurs. Danach sorgte der Eutiner Hannes Behrens, eigentlich noch U18-Athlet, im 100-Meter-Lauf der Männer für den dritten Sieg der STG Holstein in neuer persönlicher Bestleistung von 11,48 Sekunden.

Kjell Jokschat stößt fast 15 Meter weit

Auch auf Mika Jokschat war Verlass, der Landesbeste im Kugelstoßen sorgte mit 14,31 Metern für den vierten Tagessieg im Männerteam. Auch sein Bruder Kjell Jokschat im Team der U20 überzeugte mit der schwereren Sechs-Kilogramm-Kugel. Mit 14,94 Metern erreichte er eine neue persönliche Bestleistung und gewann den U20-Wettbewerb mit fast dreieinhalb Metern Vorsprung souverän.

Niklas Sagawe springt 1,88 Meter hoch

Durch den Sieg von Kjell Jokschat rückte das U20-Team auf den zweiten Platz vor. Die Klausdorfer Tristan Becker im Weitsprung mit 5,84 Meter und Luca Humburg über 100 Meter in 12,34 Sekunden erreichten die Plätze 4 und 3 für das U20-Team. Nun lag es an den Hochspringern der beiden Teams für eine gute Ausgangsposition für den abschließenden 1500-Meter-Lauf zu sorgen. Bei den Männern ging Speerwerfer Niklas Sagawe an den Start und sorgte einmal mehr für großes Staunen. Er wurde mit 1,88 Metern hinter dem vierten der deutschen Jugendmeisterschaften Karl Scheffels vom TSV Sankt Peter Ording Zweiter, der 1,92 Meter übersprang. Mit Sagawes zweiten Platz lag das Männerteam uneinholbar in Führung und konnte sich den Luxus leisten keinen 1500-Meter-Läufer an den Start zu schicken.

Das war ein Herzschlagfinale, so eng war es in den letzten Jahren noch nie. Michael Wormeck, Trainer des PSV Eutin

Bei der U20-Mannschaft fuhr der Deutsche U16-Meister Amdy Gaye mit 1,88 Metern den Sieg ein. Der Klausdorfer Felix Oldenburg steigerte seine persönliche Bestzeit um fast sechs Sekunden auf 4:17,86 Minuten und wurde hinter dem Rönnauer Ausnahmeläufer Karl Löbe Zweiter. Am Ende wurde es bei der U20 richtig eng. Das Team wurde punktgleich mit dem SC Rönnau Erster. Beide Mannschaften erreichten 16,5 Punkte. Mit 16 Punkten wurde die LG Flensburg hauchdünn dahinter Dritter. „Das war ein Herzschlagfinale, so eng war es in den letzten Jahren noch nie“, stellte Trainer Michael Wormeck fest. Der Teamspirit beider Teams sei famos gewesen, meinte auch der Klausdorfer Trainer Jürgen Bierendt.

Trainingsstart für die Wintersaison am 11. Oktober

„Man konnte nicht damit rechnen, dass es zum Abschluss der Saison noch einmal zwei persönliche Bestleistungen für Hannes Behrens und Kjell Jokschat gibt, zumal auch die Außentemperaturen nicht gerade lauffreundlich waren. Für die Eutiner Leichtathleten steht jetzt eine Pause auf dem Programm. Ab 11. Oktober beginnt die Vorbereitung auf die Wintersaison.