Auf Handy gespeicherte Kinderpornos werden teuer

57-Jähriger wurde zu 2250 Euro Strafe für den Besitz von Hunderten von pornografischen Fotos verurteilt – BKA bekommt Hinweise aus den USA

Avatar_shz von shz.de

06. November 2020, 11:52 Uhr

Plön | Wer meint, dass er kinderpornografische Bilder auf seinem Handy sammeln kann, wird sich schnell vor Gericht wiederfinden. Diese Erfahrung machte ein 57-Jähriger aus einem Dorf bei Plön, der wegen des Verbreitens von Kinderpornografie und des Besitzes solcher Bilder auf der Anklagebank des Amtsgerichts Plön saß.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm zwei Taten vor: 2018 soll er das Foto eines freizügigen jungen Mädchens auf Facebook hochgeladen haben. Als die Polizei bei ihm später vor der Tür stand, fand sie mehrere hundert solche Bilder auf drei seiner Mobiltelefone. In der Regel handelte es sich um unbekleidete aufreizende Posen, zum Teil auch erwachsener Männer mit jungen Mädchen.

Für ihn seien die Bilder „bedeutungslos“, so der Angeklagte. Er habe solche Bilder immer wieder gelöscht, es seien aber immer wieder Fotos dieser Art ungefragt von Fremden zugeschickt worden. Er habe auch Facebook gemeldet, man sollte ihm solche Bilder nicht mehr schicken, was ohne Erfolg geblieben sei.

Und wie war das mit dem Versenden eines Bildes? Das habe eine Nichte, der er das Handy geliehen habe, einem Freund geschickt. „Daraufhin wurde ich von allen Seiten mit diesen Fotos bombardiert“, verteidigte sich der Angeklagte. Er habe da gewisse Zweifel, ließ der Richter durchblicken.

Nach kurzer Verständigung zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht wurde dann das einmalige Versenden des anzüglichen Fotos aus der Anklage fallen gelassen. Damit blieb noch der unstrittige Besitz solcher Fotos. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro, die Verteidigung plädierte auf einen Tagessatz von 15 Euro. In seinem Urteil legte der Richter dann 90 Tagessätze zu 25 Euro, sprich 2250 Euro, fest. Dabei sei berücksichtigt, dass der Angeklagte nicht vorbestraft sei und den Besitz der Bilder zugegeben habe.

Eine Botschaft wurde mit dem Prozess deutlich: Niemand kann sicher sein, dass solche Taten verborgen bleiben. Oft fliegen sie sogar schneller auf, als man denkt. Häufig reagieren in nur wenigen Tagen Überwachungsprogramme von Facebook und anderen Einrichtungen auf Servern in den USA, über das Bundeskriminalamt werden Staatsanwälten die E-Mail-Adressen, Namen und Telefonnummern der Betroffenen mitgeteilt – und dann landet der Fall vor Gericht. Der Besitz solcher Fotos ist in jedem Fall strafbar.