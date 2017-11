Auf des Königs Spuren

vergrößern 1 von 2 Foto: Wilhelmy (2) 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 27.Nov.2017 | 15:58 Uhr

Als König Wilhelm 1868 in Stöfs bei Lütjenburg Station machte und einen Blick über die Ostsee schweifen ließ, da hatte er der Überlieferung nach besseres Wetter. Der „echte Norden ist eben auch härter“, scherzte Landrätin Stephanie Ladwig, als sie gestern in strömendem Regen bei nur vier Grad – ohne Fahrrad – an historischer Stelle den sanierten Radweg zwischen Lütjenburg und Behrensdorf an der Ostsee symbolisch freigab.

Rund 435 000 Euro hat der Kreis in die Sanierung des 5,2 Kilometer langen Radweges an der K 26 investiert. Die Finanzmittel stammen je zur Hälfte aus Eigenmitteln des Kreises und aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Baubeginn war im September 2017 – damit fast auf den Tag genau als König Wilhelm vor 149 Jahren den Ort besuchte.

„Der Kreis ist auf einem guten Weg mit der Sanierung seiner Straßen und Radwege“, fand denn auch Matthias Paraknewitz vom zuständigen Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Aber – der Kreis könnte aus seiner Sicht im Vergleich zu anderen Kreisen auch noch etwas zulegen. Freuen dürfen sich jedenfalls die beiden Bürgermeister, Dirk Sohn aus Lütjenburg, der eine Zuwegung am Ortsausgang zum Radweg aus Stadtmitteln bezahlt hat und Behrensdorfs Bürgermeister Manfred Krumbeck, wo der sanierte Radweg endet. Nicht ohne Grund gilt er als einer der schönsten Radwege der Region.

„Ein Weg, der sich in jedem Fall lohnt“, wie Landrätin Stephanie Ladwig aus eigener Überzeugung sagen kann. Von Lütjenburg aus schlängelt er sich durch die Hügel eben nach Stöfs mit den beiden malerischen Blicken über die Ostsee, vorbei am Binnensee und dem Gut Waterneverstorf bis direkt zum Ostseestrand.

Damit ist der sanierte Radweg nicht nur ein wichtiger Schritt zur Instandhaltung der Verkehrsinfrastruktur des Kreises, er hat vielmehr eine hohe Bedeutung auch für den Tourismus. Auch in Zukunft werde der Kreis an der Sanierung von Kreisstraßen und Radwegen festhalten, sagte die Landrätin. So ist im nächsten Jahr mit

der Sanierung der K 19 von Kührsdorf bis Preetz und der K 28 von Pratjau bis Fargau zu rechnen.