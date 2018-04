Auf den Spuren der Eisenbahnzeit   

von oha

18. April 2018, 16:15 Uhr

Nach einer Bauzeit von nicht einmal drei Jahren wurde 1866 die Eisenbahnstrecke von Neustadt nach Eutin eröffnet. Am 31. Dezember 1982 wurden der Verkehr eingestellt und später die Bahngleise abgebaut. Zwar kann man den ehemaligen Bahndamm nicht mehr befahren, aber versteckte Relikte der Strecke sind noch reichlich zu entdecken. Reinhard Bendfeldt, ADFC-zertifizierter Radreiseleiter und ehemaliger Eisenbahner, lädt zu einer Spurensuche auf der fast vergessenen Strecke ein. Die Tour startet am Sonnabend, 21. April, um 11 Uhr am Zeittor-Museum mit einem kurzen Rundgang durch die aktuelle Sonderausstellung „Neustadt und die Bäderbahn“. Die Radtour ist etwa 30 Kilometer lang. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro.

Seit dem 25. März ist die Ausstellung „Neustadt und die Bäderbahn“ zu sehen. Historische Bilder und Exponate geben einen Einblick in die Geschichte der Bäderbahn, die Lübeck und Neustadt seit 1928 verbindet (Foto). Am Sonntag, 22. April, wird der Kurator Hans-Harald Kloth um 15 Uhr die historischen Zusammenhänge erklären. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro.