Lehmkuhlen : Auf den Fall „X“ gut vorbereitet

„Afrikanische Schweinepest“: Jägerschaft und Kreis Plön üben auf Gut Lehmkuhlen den Ernstfall unter Praxis-Bedingungen.

von shz.de

15. November 2018, 14:13 Uhr

85 Fälle von „Afrikanischer Schweinepest“ sind seit dem 13. September in Belgien nachgewiesen worden. Weil niemand weiß, ob oder wann diese – allerdings nur für Schweine – gefährliche Seuche nach Deutschland übertragen werden könnte, sind die Behörden alarmiert. Im Kreis Plön hat sich die Kreisverwaltung deshalb bereits mit dem Bauernverband, mit der Feuerwehr, der Polizei und vor allem mit der Jägerschaft abgestimmt, was im Falle eines Falles zu tun wäre. Nach mehreren Informationsgesprächen trafen sich Jäger nun am Mittwoch mit Vertretern des Kreisveterinäramtes auf Gut Lehmkuhlen bei Plön, um einmal praktische Erfahrungen zu sammeln: Was muss ich tun, wenn ich im Wald ein verendetes Wildschwein finde, das vielleicht mit „Afrikanischer Schweinepest“ infiziert sein könnte, wie verhalte ich mich, wie berge ich das Tier, ohne das die Verseuchung weitergetragen wird.

Es kann ganz schnell kommen. Soweit die Botschaft aus Belgien. An sich stammt die „Afrikanische Schweinepest“ aus einer Region südlich der Sahara. Über den Kaukasus und Russland verbreitete sie sich in den Westen. 2014 „überschritt“ die Seuche die europäischen Grenzen im Baltikum, kam über Bulgarien und Tschechien nun nach Belgien, informierte Amtstierarzt Dr. Jan Sassen zu Beginn der Übung die gut 20 Jäger aus dem Kreis. Interessant dabei, Überträger waren wohl nicht nur Wildschweine, sondern Menschen, zum Beispiel mutmaßlich Fernfahrer, die von dort infiziertes Fleisch mitbrachten, hier verzehrten und die Reste wegwarfen. Denn die nun aufgetauchten belgischen Fundstellen liegen alle in der Nähe von Autobahnen und Raststätten, in einem anderen Bereich sollen belgische und tschechische Soldaten im Gelände geübt haben. „Alle bisherigen Fälle sind regional sehr begrenzt, liegen im Umkreis von nur 1,5 Kilometern und maximal 14 Kilometer entfernt“, so Sassen. Sollte im Kreis Plön ein Fall nachgewiesen werden, würde um den Fundort zunächst ein Elektro-Wildzaun im Umkreis von fünf Kilometern errichtet. Den Zaun – 45 Kilometer – hat das Land bereits beschafft und eingelagert – und auch die Kosten übernommen.

„Wir sitzen in einem Boot, müssen in eine Richtung rudern“, beschreibt Claus-Henrick Estorff als Vorsitzender die Bereitschaft der Kreisjägerschaft, eng mit den Behörden zusammen zu arbeiten. Im Kreis Plön ist bisher ein tot aufgefundenes Wildschwein auf den Erreger getestet worden – die Befunde waren aber glücklicherweise negativ, so Sassen.

„Bonnie“, der Jagdhund von Klaus Schnack ist es, der das nun zur Übung ausgelegte tote Wildschwein auf einer Wiese aufspürt. Damit beginnt für die Jäger die eigentliche Übung dieses Tages. Unter Anleitung von Dr. Urte Köpcke vom Kreisveterinäramt legen Hinrich von Donner und Max Wieland Ganzkörper-Schutzanzüge an. Über die Schuhe kommen Plastiküberzüge. Die Hände werden durch Einweg-Handschuhe geschützt, der Übergang zum Schutzanzug mit Paketband abgeklebt. Zunächst aber muss der „Papierkram“ erledigt werden. Wo wurde was wie gefunden, welche Äußerlichkeiten weist das Tier auf? Über eine spezielle App für Jäger kann der Fundort metergenau notiert werden. Mit einem Schlitten gehen die Jäger dann zum Fundort, mit dabei Probestäbchen, Ohrmarken, Leichensack, Absperrband und Desinfektionsmittel. Die Szene erinnert durchaus an einen Leichenfund in einem guten „Tatort“-Kriminalfilm.

Zunächst werden Abstriche vom Tier gemacht. Diese werden später innerhalb von Stunden von einem Veterinäramt ausgewertet, erläutert Dr. Jan Sassen. Nach Markierung des Kadavers legen die Jäger ihn in den mitgebrachten Leichensack und verschließen diesen. Dann muss der Fundort mit Absperrband markiert werden, die Fundstelle selbst desinfiziert. Alle Kleidungsstücke, die eventuell mit dem Tier in Berührung kamen, müssen sofort entsorgt werden, um eine Übertragung zu vermeiden. Hygiene und Sterilität ist hier oberste Pflicht. Der Kreis hat bereits drei spezielle Container bestellt, die Anfang Dezember an zentralen Punkten im Kreis für die Sammlung der Kadaver bis zum Abtransport durch eine Spezialfirma bereit gestellt werden sollen. Auch Versicherungsmäßig ist laut Kreisverwaltung alles geklärt, so dass die Betroffenen nicht unter dem Fund zu leiden haben.

Leider klappen Kooperation und Information auf EU-Ebene noch nicht so wie im direkten Kontakt zwischen Jägerschaft und Verwaltung im Kreis Plön, sagt Dr. Jan Sassen. Belgien beispielsweise habe nach seiner Kenntnis keinen Sicherheitszaun aufgestellt, das angrenzende Frankreich will dies wohl tun. Informationen gab es bisher nur auf Nachfrage, obwohl Belgien bereits der neunte EU-Mitgliedsstaat ist, der damit zu kämpfen hat.

Noch liegen zwischen den belgischen Fundstellen und Deutschland 60 Kilometer – nur niemand weiß, ob diese Grenze von Wildschweinen, die zwischen November und Ende Januar auf der Rausche sind, nicht irgendwann überwunden werden. Der Kreis Plön jedenfalls hat sich auf den Fall „X“ gründlich vorbereitet.