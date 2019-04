Eutin : Auf dem Wochenmarkt wird wieder gekocht

Stadt und Marktbeschicker setzten die Serie von Koch-Shows fort.

von oha

24. April 2019, 15:22 Uhr

Eutin | Die Marktbeschicker und die Stadt Eutin organisieren dieses Jahr wieder drei Schaukochen während des Marktes: Das erste ist Samstag, 27. April, von 11 bis 13 Uhr. Eutins Dehoga-Vorsitzender Harry Heinsen wird in der mobilen Showküche am Ehrenmal kochen, dabei Produkte vom Wochenmarkt zubereiten und sich gern in den Topf gucken lassen. Unterstützt wird er von Gastköchen aus der Fußballsparte von Eutin 08: Eddie Schulz, Dennis Hacks und Gunnar Schröder gehen Heinsen zur Hand.

Geplant sind frühlingshafte Variationen mit Spargel, Schinken, Geflügel und Fisch. Als Nachtisch warten Erdbeeren und Rhabarber. Die Kochshow wird wieder moderiert von Restaurantmeister Henrik Möller und unterstützt von Mitarbeiterinnen der Tourist-Info. Harry Heinsen wird in gewohnter Weise praktische Tipps zur Zubereitung geben und natürlich darf zwischendurch auch probiert werden. Die Rezepte werden vor Ort kostenfrei verteilt.

„Wir freuen uns, dieses beliebte Format fortsetzen zu können und damit unseren hervorragenden Wochenmarkt weiter in den Fokus zu rücken,“ sagte Bürgermeister Carsten Behnk zum Auftakt der Serie.

Im Juni, Juli und August wird der Wochenmarkt wieder von Jazzkonzerten am Alten Küchenhaus begleitet, den „Wochenmarkt-Jazz“ organisiert die Tourist-Info. Die nächsten Koch-Shows finden Ende Juni mit dem Schwerpunkt Eutiner Festspiele und im September statt.