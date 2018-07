Kreis Ostholstein : Auf dem Rückweg ins Ferienlager: 52 Verletzte bei Busunfall, Mann in Lebensgefahr

Ein mit Kindern besetzter Reisebus ist auf dem Heimweg von den Karl-May-Spielen, als er mit einem Rettungswagen zusammenstößt.

01. Juli 2018, 13:56 Uhr

Bei einem Busunfall auf der Landesstraße 58 nördlich von Lübeck sind insgesamt 52 Menschen verletzt worden, darunter hauptsächlich Kinder und Jugendliche aus Hessen. Ein 22-jähriger Insasse des Busses zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde wie auch ein Kind in die Klinik geflogen. Er schwebt laut Polizei-Mitteilung vom Sonntagnachmittag in akuter Lebensgefahr.

Der Bus war am Samstagabend mit 42 Kindern, fünf Betreuern und dem Fahrer auf dem Rückweg von den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg in ein Ferienlager, als er mit einem Rettungswagen kollidierte. Nach derzeitigem Stand gebe es 42 Leichtverletzte und neun mittelschwer Verletzte. Die beteiligten Kinder sind Polizeiangaben zufolge im Alter von 12 bis 14 Jahren. Sie stammen mehrheitlich aus dem Schwalm-Eder-Kreis südlich von Kassel.

In der Ortschaft Rüting in der Gemeinde Grömitz (Kreis Ostholstein) kam dem Reisebus ein Rettungswagen im Einsatz entgegen. Ersten Polizeierkenntnissen zufolge wollte ein vor dem Bus fahrender Autofahrer nach links abbiegen, wartete aber, um den Rettungswagen passieren zu lassen. Den Ermittlungen zufolge soll der Busfahrer daraufhin in den Gegenverkehr gefahren sein, um dem stehenden Auto auszuweichen. Dabei kam es gegen 18.40 Uhr am Samstag zur Kollision.

Der Bus schlitterte laut Polizei in eine Böschung. Die Front wurde stark beschädigt, Teile des Rettungswagens durchbrachen die Scheibe. Der Rettungswagen sei durch die Wucht des Aufpralls umgekippt und noch einige Meter über die Straße geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Eine Seitenwand am hinteren Teil des Fahrzeuges und eine Tür am Heck wurden abgerissen. „So einen zerschossenen Rettungswagen habe ich noch nicht auf der Straße liegen sehen“, sagte Dierk Dürbrook, Sprecher der Polizei Lübeck, am Sonntag.

Neben der Feuerwehr und mehreren Polizeiautos waren Dürbrook zufolge 36 Rettungsfahrzeuge am Unfallort. Zwei Hubschrauber brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser. „Das war ein einziges Blaulicht-Geflimmer“, sagte Dürbrook. Die Leichtverletzten seien noch an der Unfallstelle untersucht worden, die Mehrzahl von ihnen musste nicht ins Krankenhaus. „Den allermeisten ist glücklicherweise nicht viel passiert“, betonte der Sprecher. Sie erlitten demnach vor allem Prellungen oder einen Schock.

Andere Leichtverletzte wurden in Kliniken gebracht, wie die Regionalleitstelle der Feuerwehr mitteilte. Darunter war auch die zweiköpfige Besatzung des Rettungswagens.

Mehrere Mitfahrer aus dem Bus wurden noch am Abend zurück ins Ferienlager gebracht, wo sie nach Angaben der Regionalleitstelle seelsorgerisch betreut wurden. Ein Gutachter war an der Unfallstelle vor Ort, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

