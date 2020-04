Oldenburg : Audi touchiert und geflüchtet

Unbekannter verursacht Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

30. April 2020, 09:25 Uhr

Oldenburg | Auf einem Parkplatz in der Straße „Am Voßberg 6“ hat am Dienstag ein Unbekannter den Audi A 6 einer 31-jährige Ostholsteinerin beschädigt, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Durch den Unfall entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Laut den Angaben der Frau hatte sie ihr Fahrzeug gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. 15 Minuten später musste sie dann feststellen, dass die linke Seite der vorderen Stoßstange ihres Fahrzeuges beschädigt war. Beamte entdeckten an der Stoßstange des schwarzen Audi weiße Lackanhaftungen. Die Polizeistation ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04361/10550 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?