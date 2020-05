Scharbeutz : Audi-Fahrer fährt 24-jährigen Radfahrer an und flüchtet

Unfallflucht in Scharbeutz – die Polizei sucht Zeugen.

25. Mai 2020, 12:40 Uhr

Scharbeutz | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, soll am Dienstag, 12. Mai, in Scharbeutz am Verteilerkreis der B 76 ein Radfahrer und ein Audi Q 5 zusammengestoßen sein. Der Audi-Fahrer flüchtete.

Der Unfall soll sich gegen 17 Uhr ereignet haben, als der 24-jährige Radfahrer aus der Luschendorfer Straße kommend den Verteilerkreis über den kombinierten Rad- und Fußweg überqueren wollte – ein aus Timmendorfer Strand kommenderdunkler Audi Q 5 übersah offenbar den Radler. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 24-jährige Scharbeutzer stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich. Der bisher noch unbekannte Fahrer des dunklen Audi entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Ein Zeuge eilte zum Radfahrer, der letztendlich mit einem Taxi in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Bisherige Ermittlungen zum Unfallverursacher blieben erfolglos. Insbesondere der Zeuge, der Taxifahrer und auch der bisher noch unbekannte Fahrer des dunklen Audi Q5 werden gebeten, sich unter Tel. 04503/35720 mit der Polizeistation Scharbeutz zu setzen.

