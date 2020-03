Malente : Auch der Schneemann liest OHA

Humorvolle Seite des kurzen Wintereinbruchs.

Alexander Steenbeck

30. März 2020, 16:05 Uhr

Malente | Die weiße Pracht war nur von kurzer Dauer: Die wenigen Zentimeter Schnee, die am Montag in den frühen Morgenstunden gefallen sind, genügten aber, dass Anwohner der Malenter Dammstraße einen Schneemann bauten. Gegen 14.30 Uhr – als dieses Foto entstand – war er in dem Garten mit Obstbäumen jedoch ob der milderen Tagestemperaturen schon ein bisschen in Schieflage geraten. Das scheint ihn aber nicht von der Lektüre des Ostholsteiner Anzeigers abgehalten zu haben.