Böse Überraschung in Eutin : Asbestfund im Voß-Gymnasium

Naturwissenschaftlicher Bereich abgesperrt; die Sanierung wird sich bis in den Herbst ziehen, Unterricht ist trotzdem möglich.

02. Juli 2020, 13:53 Uhr

Eutin | Eine böse Entdeckung machten Bauarbeiter im Johann-Heinrich-Voß-Gymnasium. Bei Sanierungsarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen für den neuen Chemieraum im naturwissenschaftlichen Trakt wurde Asbest entdeckt.

Fund in Brandschutzanlage und in Zwischendecken

Zuerst sei das krebserregende und als hoch gesundheitsgefährdende Material in einer Lüftungsklappe in einer Brandschutzanlage entdeckt worden, teilte die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen mit. Doch dabei sei es nicht geblieben: Beim Schauen in die Deckenzwischenräume sei schnell klar geworden: Auch in der Raumdecke liege asbesthaltiges Dämmaterial.

„Die Bauarbeiten wurden sofort gestoppt. Asbest gilt als gesundheitsgefährdendes, krebserregendes Material, das bis in die 90er Jahre vor allem in der Bauwirtschaft verwendet wurde. Aus dieser Zeit stammt auch der Anbau der Voß-Schule, in dem sich der Chemieraum befindet. Der gesamte Gebäudetrakt wurde inzwischen gesperrt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Erst Entsorgung, dann Baubeginn

Das Problem gestaltet sich allerdings größer als nur im Bereich des geplanten neuen Chemieraumes: Auch in den restlichen Decken befindet sich auf einer Fläche von etwa 700 Quadratmeter asbesthaltige Glaswolle als Dämmstoff, die nun von einer Fachfirma komplett entsorgt werden muss. Diese Arbeiten werden länger dauern als die sechs Wochen Sommerferien, da nach der Entsorgung des Materials von den 700 Quadratmetern die Sanierung der Decken und der Bau des neuen Chemieraumes erst beginnt. Der Gebäudetrakt, der naturwissenschaftliche Fach- und Klassenräume beherbergt, kann in dieser Zeit nicht für Unterricht genutzt werden und bleibt gesperrt.

„Mich hat es überrascht, dass in einem neuen Anbau aus der Zeit noch Asbest verwendet wurde.“ Tanja Dietrich, Schulleiterin

Direktorin Tanja Dietrich überraschte der Fund. Sie selbst habe Ende der 80er ihren Abschluss gemacht und sei damals aus ihrer Schule ausquartiert worden, weil Asbest gefunden wurde: „Deshalb hat es mich überrascht, dass es in einen neuen Anbau aus der Zeit noch als Material verwendet wurde.“ Sieben Unterrichtsräume, Vorbereitungs- und Sammlungsräume seien im naturwissenschaftlichen Trakt nun gesperrt und das vermutlich bis zum Ende der Herbstferien, so die ersten Prognosen.

Welche Lösungen gibt es nach den Sommerferien? „Wir haben erst gedacht, dass wir einen Teil des Unterrichts weiter mit Homeschooling organisieren müssen, was nicht schlimm wäre, weil das bei uns wirklich gut lief und es tolle digitale Unterrichtsmaterialien gibt für diesen Bereich“, erklärt Dietrich. Sie habe gestern aber mit ihrem Stellvertreter zusammen gesessen und umorganisiert: „Durch Neustrukturierung im Rest des Gebäudes schaffen wir es, die Unterrichtsräume zu integrieren und können für diese Zeit alles vor Ort lösen.“

Die Chemie-Fachräume waren geräumt, Biologie und Physik nicht

Während die Chemiker bereits alles aus den Fachräumen geräumt hatten, weil die Sanierung bevorstand, treffe der Asbestfund die Biologen und Physiker nun in den Sommerferien überraschend, so Dietrich. Der Trakt sei hermetisch abgeriegelt mit einer Schleuse. Da komme so nun keiner mehr rein, sondern vermutlich erst, wenn das Asbest entfernt worden sei. Da zuvor der Unterricht aber wegen Corona wochenlang digital lief, sei es nicht ganz so dramatisch, vieles sei komplett digitalisiert.

Hoffnung auf Fertigstellung zum Ende der Herbstferien

„Experimente können wir in den anderen Unterrichtsräumen vorerst nicht stattfinden lassen. Das Schulamt unterstützt uns da aber und hat uns entsprechende Möglichkeiten in Kiel und Lübeck angeboten zum Experimentieren in der Zeit“, sagt Dietrich. Bislang plane sie mit den Kollegen bis zum Ende der Herbstferien. „Danach hoffen wir dann, unseren modernisierten Trakt mit zwei neuen Chemieräumen wieder nutzen zu können“, sagt Dietrich und versucht die Einschränkungen positiv zu sehen: „Wir werden danach schöne abgehängte Decken mit deutlich besserer Akustik und LED-Beleuchtung im ganzen Bereich der Naturwissenschaften haben. Das hätten wir sonst nicht bekommen.“

14 Proben wurden an ein Labor geschickt

Die Stadt hat nach dem Asbestfund alle Maßnahmen eingeleitet: So wurden zwischenzeitlich 14 Proben gezogen und an ein Labor zur Auswertung geschickt. Parallel hat die Stadtverwaltung das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein über den Fall in Kenntnis gesetzt.

Außerdem wurde der Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische Dienst Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH, Zentrum Kiel, eingeschaltet. Die Betriebsärztin werde die Gefahrenlage nach Auswertung der Laborwerte und Ortstermin bewerten, teilt die Stadt mit.