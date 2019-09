Plön : Arne Sievers neu in der Polizeirevierführung

53-jähriger gebürtiger Rendsburger vertritt künftig Revierleiter Michael Martins und ist zugleich Leiter der Wache Plön.

von Michael Kuhr

24. September 2019, 11:35 Uhr

Plön | Das Plöner Polizeirevier hat einen neuen stellvertretenden Leiter. Polizeihauptkommissar Arne Sievers ist Nachfolger von Jörg-Thomas Voß, der sich nach Neumünster verändert hat.

Der 53-jährige gebürtige Rendsburger vertritt künftig Revierleiter Michael Martins und ist zugleich Leiter der Wache Plön. Nach dem Realschulabschluss absolvierte Sievers seine Ausbildung für den mittleren Dienst in der PDAFB Eutin und war danach im Revier Rendsburg, das zur Direktion Neumünster gehört, in verschiedenen Funktionen tätig.

Dazu zählten der Verkehrsbereich, Dienst auf der Wache und im Zivilstreifenkommando für die Aufklärung von Straßenkriminalität. Die letzten sieben Jahre wirkte der Vater von zwei erwachsenen Kindern in Rendsburg als Leiter einer Gruppe mit zwölf Mitarbeitern. „Ich wollte mich weiterentwickeln“, begründete der passionierte Sportler und Radfahrer, weshalb er sich im vergangenen Jahr auf die landesweit ausgeschriebene Stelle beworben habe.

„Ich muss nicht immer in der ersten Reihe sein und kann Erfahrungen auch an anderer Stelle einbringen“, meinte Sievers mit Blick auf seine neue Funktion und höherwertige Aufgabe als Revierführungsbeamter. In Rendsburg habe er viel mit Bürgern zu tun gehabt, in Plön gebe es viel mehr Administration, also Verwaltungsaufgaben.

Er habe gewusst, was in Plön auf ihn zukommen würde und sich seit dem 1. Mai schon gut eingearbeitet. Hier sei er im Winter für 102 Mitarbeiter und im Sommer inklusive Bäderdienst für 113 Mitarbeiter zuständig. Außerdem gehören sieben weitere Stationen zum Revier Plön: Lütjenburg, Schönberg, Heikendorf, Schönkirchen, Schwentinental, Preetz und Wankendorf. Auch dort werde er wie auch in der Kieler Zentrale hin und wieder zu tun haben.