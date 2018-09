Arend Knoop redet Klartext

Fußball-Mäzen fordert zur Saison 2019/20 Neuanfang für den Leistungsfußball bei Eutin 08

von Harald Klipp

24. September 2018, 23:53 Uhr

Der Körper setzt für Arend Knoop, Vorsitzender der Fußballabteilung und Hauptsponsor der Fußballer von Eutin 08, die Grenzen. Daher stehe sein Entschluss zu „300 Prozent“ fest: „Ich höre zum Saisonende auf!“

Doch statt sich in Ruhe auf seinen Rückzug einzustimmen, erlebt er auf dem Fußballplatz und auch hinter den Kulissen, dass Sand im Getriebe ist. Knoops Erkenntnis: „Da ist der Wurm drin!“ Abhilfe sollen Gespräche schaffen. „Mir geht es um den Verein, wir wollen für die Zukunft etwas aufbauen“, sagt Knoop, der von der Mannschaft vollen Einsatz verlangt: „Die Spieler müssen die Saison mit Vollgas zu Ende spielen!“ Einen ähnlich hohen Etat wie in der laufenden Serie werde es künftig nicht mehr geben. Er stecke zurzeit viel Geld in die erste Mannschaft. Dem stehen geringere Einnahmen gegenüber, denn es kommen derzeit weniger Zuschauer. Über die sportlichen Aussichten herrscht noch wenig Klarheit.

Er würde es begrüßen, wenn Mecki Brunner das Amt des Sportlichen Leiters übernehmen würde, aber die Entscheidung sollte bald fallen. In einem Sechs-Augen-Gespräch mit Jan Knoop als kommissarischem Vorsitzenden des Gesamtvereins, Lars Callsen als aktuellem Sportlichen Leiter und Arend Knoop soll der Weg in die Zukunft besprochen werden. Er wolle künftig verstärkt auf die eigene Nachwuchsarbeit setzen, hat sich Arend Knoop vorgenommen.