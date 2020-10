Kutsche ersteigert : Arend Knoop legt Grundstock für Spendenaktion der Kirche

Gemeinde sammelt Geld für eine Fassadenbeleuchtung der fast 800 Jahre alten Kirche.

05. Oktober 2020, 10:17 Uhr

Schönwalde | Die Kutsche des ehemaligen Pastors Armin Lembke hat einen neuen Eigentümer: Als Grundstock für eine Spendenaktion zur Fassadenbeleuchtung der Schönwalder Kirche aus dem Jahre 1240 hatte der Kirchengemeinderat das in Teilen vom Holzwurm angegriffene Gefährt zur Auktion angeboten. Das höchste Gebot hatte Arend Knoop mit 1500 Euro abgegeben, Freitag holte er die Kutsche.

„Ich habe nicht daran gedacht eine Kutsche zu besitzen“, gesteht er bei der Übergabe. In der Zeitung habe er von dem reparaturbedürftigen Einachser gelesen. Dafür habe er als Pensionär ja nun mehr Zeit. „Pastor Lembke hat mich sehr geprägt und ich war ihm immer verbunden,“ begründet der Langenhagener die Entscheidung zum Kauf.

Den Preis habe auch der Verwendungzweck des Geldes bestimmt. Gerne unterstütze er die „einleuchtende Idee“, wie Pastor Dr. Arnd Heling die Spendenaktion zur Beleuchtung der Kirchenfassade nennt. Der ist wie der stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates Rudi Hoffmann froh, dass die Kutsche im Ort bleibt und einen Eigentümer mit Bezug zu Pastor Lembke gefunden hat.

Die Verbindung von Arend Knoop zu Pastor Armin Lembke geht zurück bis zur Konfirmation Knoops. Damals habe er mit seinem Bruder in Halendorf bei Eberhard Paulsen in der Landwirtschaft gearbeitet und nur sehr unregelmäßig am Konfirmandenunterricht teilgenommen.

„Ich bekam eine ordentliche Ansage von Pastor Lembke, so dass ich Zweifel hatte, konfirmiert zu werden“, erinnert sich Knoop, der dann mit auswendig gelernten Versen doch durch die Prüfung kam.

Die Kutsche kommt zu anderen Sammlerstücken wie Oldtimern und Traktoren in Langenhagen. Dort hat sich Knoop auch eine Tischlerwerkstatt eingerichtet. Die Kutsche soll eines der nächsten Projekte sein. Damit schlösse sich ein Kreis zu Pastor Armin Lembke, denn als junger Kfz-Mechaniker hatte sich Knoop um die Autos des Pastors gekümmert.

Wer die Spendenaktion unterstützen will, kann dies persönlich im Kirchenbüro oder über die Bankverbindung der Kirchengemeinde IBAN DE96 2139 0008 0150 0068 23 bei der VR Bank Ostholstein Nord-Plön tun. dob