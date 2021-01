Ostholstein/Plön : Arbeitsmarkt stabilisiert sich auf hohem Niveau

Arbeitsagentur vermeldet moderaten Saisonanstieg im Januar. Die Werte liegen deutlich über denen des Vorjahres.

Alexander Steenbeck

29. Januar 2021, 11:29 Uhr

Eutin/Plön | Die übliche Winterpause in einigen Branchen sowie der Kündigungstermin zum Quartalsende ließen die Arbeitslosigkeit zum Vormonat ansteigen. Deshalb waren im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck, der die Hansestadt und den Kreis Ostholstein umfasst, im Januar saisonbedingt mehr Frauen und Männer von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vormonat – und coronabedingt mehr als im Vorjahr.

6598 Arbeitslose in Ostholstein

Im Kreis Ostholstein waren im Januar 6598 Arbeitslose gemeldet. Der saisonbedingte Anstieg fiel mit 604 oder 10,1 Prozent geringer aus als in den Vorjahren, „weil Unternehmen ihr Personal mit Kurzarbeit halten“, sagte Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck. Der Arbeitsmarkt habe sich auf dem Niveau von 2018 stabilisiert.

Dennoch waren im Vergleich zum Januar 2020 293 Arbeitnehmer oder 4,6 Prozent mehr von Arbeitslosigkeit betroffen. Der Abstand zum Vorjahr verringerte sich jedoch weiter und war im Mai noch mehr als vier Mal so hoch (+1.358 oder 28,2 Prozent zum Mai 2019). Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte zum Vormonat auf 6,2 Prozent zurück (Vorjahr 6,0 Prozent).

Blick in die drei Bezirke der Agentur für Arbeit Lübeck

Im Südbezirk (Geschäftsstelle Hauptagentur Lübeck und Umgebung) waren im Januar 11.485 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 702 (6,5 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 1622 (16,4 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert an. Die Arbeitslosenquote betrug 8,0 Prozent (Vorjahr 6,8 Prozent).

Im Mittelbezirk (Geschäftsstelle Eutin und Umgebung) waren im Januar 2854 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 184 (6,9 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 153 (5,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert an. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent (Vorjahr 5,9 Prozent).

Im Nordbezirk (Geschäftsstelle Oldenburg und Umgebung) waren im Januar 2021 2332 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 306 oder 15,1 Prozent gegenüber dem Vormonat an und ging um 14 oder 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 7,4 Prozent (Vorjahr 7,5 Prozent).

3312 Arbeitslose im Kreis Plön

Im gesamten Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 3312 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit um 385 oder 13,2 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im Januar 5,0 Prozent (Vorjahresmonat 4,4 Prozent). Der Kreis Plön liegt damit im Schleswig-Holsteinischen Vergleich aller Kreise hinter Rendsburg-Eckernförde (4,8 Prozent) und Stormarn (4,1 Prozent) unverändert auf dem „Bronze-Rang“ „in dieser Disziplin“.

„Im Januar haben wir saisonbedingt einen starken Anstieg der Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat Dezember zu verzeichnen. Damit endet zum Jahresstart auch der Trend der seit dem

Sommer stetig sinkenden Arbeitslosenzahlen“, sagte sagte Petra Eylander, Vorsitzende der Geschäftsführung der auch für den Kreis Plön zuständigen Agentur für Arbeit Kiel. In der langfristigen Betrachtung der Arbeitslosigkeit liege die aktuelle Zahl der arbeitslosen Menschen weiterhin deutlich über dem Vorjahresniveau, so Eylander. „Die aktuelle Zahl von 3312 registrierten arbeitslosen Menschen in einem Januar im Kreis Plön wurde zuletzt im Jahr 2018 übertroffen.“