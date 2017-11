Arbeitslosigkeit weiter gesunken

von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Nov.2017 | 11:01 Uhr

Im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck, der die Hansestadt Lübeck und den Kreis Ostholstein umfasst, ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr zurückgegangen. „Wie in den Vorjahren zeigt sich der Herbst in seiner Bestform. Die Arbeitslosigkeit ist auf den niedrigsten Wert des Jahres gesunken und in vielen Branchen werden Arbeitskräfte gesucht“, sagte Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck. Die Folge: „Die Besetzung der Stellen wird schwieriger, denn der Arbeitskräftebedarf passt nicht immer zu den Qualifikationen der gemeldeten Arbeitnehmer“, so Dusch.

Insgesamt waren in Lübeck und Ostholstein 14 296 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 309 (2,1 Prozent) weniger als im Vormonat und 498 (3,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen ging um 0,1 Prozentpunkte zum Vormonat und um 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 6,6 Prozent zurück.

Im Kreis Ostholstein waren Ende Oktober 4935 Arbeitslose gemeldet, ein Rückgang zum Vormonat um 53 oder 1,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 373 (7,0 Prozent) Arbeitnehmer weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote betrug 4,8 Prozent. Sie blieb unverändert zum Vormonat und lag um 0,4 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr.

Im Bezirk der Arbeitsagentur Eutin waren im Oktober 1578 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl ging um 77 (4,7 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 187 (10,6 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 6,4 Prozent (Vorjahr 7,3 Prozent).

Im Bezirk der Arbeitsagentur Neustadt ist die Arbeitslosigkeit von September auf Oktober um 29 (4,5 Prozent) angestiegen und im Vergleich zum Vorjahr um neun (1,3 Prozent) auf 678 Personen zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote betrug 4,1 Prozent (Vorjahr 4,2 Prozent).

Im Bezirk der Arbeitsagentur Oldenburg waren im Oktober 1257 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 14 oder 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat an und ging um 75 oder 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 4,9 Prozent (Vorjahr 5,3 Prozent).

Im Bezirk der Arbeitsagentur Timmendorfer Strand ist die Arbeitslosigkeit von September auf Oktober um drei (0,5 Prozent) auf 612 Personen gefallen. Das waren 70 (10,3 Prozent) Frauen und Männer weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 3,9 Prozent (Vorjahr 4,4 Prozent).

Im Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 3078 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosenzahl um eine Person. Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 4,7 Prozent (Vorjahresmonat 5,0 Prozent). „Das ist gemeinsam mit der Quote vom September der beste Wert in dieser Disziplin seit den 80er Jahren. Damit gehört Plön im Vergleich aller schleswigholsteinischen Kreise zu den Top 4“, sagte Petra Eylander, Leiterin der Agentur für Arbeit Kiel. Nur in Stormarn (3,3 Prozent) und Segeberg (4,4 Prozent) konnten günstigere Ergebnisse erzielt werden.