Auch in Ostholstein und Plön: : Arbeitslosenzahlen so niedrig wie vor 40 Jahren

Arbeitsagenturen in Ostholstein und Plön melden neue Rekorde bei der Reduzierung der Arbeitslosenzahlen in der Region.

03. Januar 2020, 14:51 Uhr

Eutin/Plön | Die Arbeitsagentur verzeichnet zum Jahreswechsel den niedrigsten Stand der Arbeitslosigkeit in einem Dezember seit 1980. Dabei hat sich die Arbeitslosigkeit seit der Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe im Jahr 2005 mehr als halbiert. Im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat angestiegen und im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Trotz der saisonbedingten Entlassungen waren Ende Dezember nahezu 1900 Arbeitnehmende weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als noch zu Jahresbeginn. Insgesamt waren in Lübeck und Ostholstein 13.654 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 545 (4,2 Prozent) mehr als im Vormonat und 492 (3,5 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Seit Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe im Jahr 2005 konnte die Arbeitslosigkeit im Dezembermonat um 51,6 Prozent oder 14.559 Personen reduziert werden.

Im Dezember 2005 lag die Arbeitslosenquote noch bei 13,8 Prozent

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte und ging um 0,2 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 6,2 Prozent zurück. Im Dezember 2005 lag die Arbeitslosenquote noch bei 13,8 Prozent. Im Dezember 2019 wurden 746 Stellen neu zur Besetzung angeboten, 43 oder 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bei 11.066 Stellen Arbeitskräfte gesucht, 646 oder 5,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Einen Rückgang gab es insbesondere bei der Arbeitnehmerüberlassung. Im Kreis Ostholstein waren Ende Dezember 5673 Arbeitslose gemeldet, ein Saisonanstieg zum Vormonat von 488 oder 9,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr waren 56 (1,0 Prozent) Frauen und Männer weniger von Arbeitslosigkeit betroffen. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte zum Vormonat und ging um 0,1 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 5,4 Prozent zurück. Im Dezember 2005 lag die Arbeitslosenquote noch bei 11,5 Prozent.

In der Geschäftsstelle Eutin und Umgebung der Agentur für Arbeit waren im Dezember 2460 Arbeitslose gemeldet

2722 Arbeitslose waren bei den Arbeitsagenturen in Ostholstein im Rechtskreis des SGB III arbeitslos gemeldet, 443 (19,4 Prozent) mehr als im November 2019 und 49 (1,8 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter Ostholstein (Rechtskreis SGB II) wurden 2.951 Arbeitslose betreut, das waren 45 (1,6 Prozent) mehr als im Vormonat und 105 (3,4 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Seit Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe im Jahr 2005 konnte die Arbeitslosigkeit insgesamt um 50,4 Prozent oder 5.763 Personen reduziert werden. In der Geschäftsstelle Eutin und Umgebung der Agentur für Arbeit waren im Dezember 2019 2460 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 119 (5,1 Prozent) gegenüber dem Vormonat an und ging um 69 (2,7 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent (Vorjahr 5,6 Prozent). Es meldeten sich 612 Personen arbeitslos, während gleichzeitig 488 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendeten. 97 neue Stellen wurden im Laufe des Monats angeboten.

Im gesamten Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 2638 Arbeitslose gezählt

Im gesamten Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 2638 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Arbeitslosigkeit um 108 (-3,9 Prozent) zurück. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 4 Prozent (Vorjahresmonat 4,2 Prozent). Im Kreis Plön gab es 1177 SGB III-Kunden (-10 oder -0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat). Durch das Jobcenter im Kreis Plön wurden 1461 arbeitslose SGB II-Kunden (-98 oder -6,3 Prozent) betreut. 55,4 Prozent aller arbeitslosen Menschen gehörten zum Jobcenter Plön. Im aktuellen Monat liegt die Arbeitslosigkeit im Kreis Plön erneut unter dem Vorjahreswert. Im Vergleich zum Dezember 2018 sank sie um 108 oder 3,9 Prozent. Gegenüber dem Vormonat November gab es einen Anstieg um 70 oder 2,7 Prozent. Die aktuelle Arbeitslosenquote liegt im Kreis Plön bei 4 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert von Dezember 2018. Damit liegt der Kreis Plön im landesweiten Vergleich hinter dem Kreis Rendsburg-Eckernförde (3,7 Prozent) auf dem „Bronze-Medaillen-Platz“. Beim „Spitzenreiter in dieser Disziplin“, dem Kreis Stormarn, liegt die Arbeitslosenquote in diesem Monat bei 3,1 Prozent.