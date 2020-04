Plön : Arbeitsgruppe befasst sich mit dem Neubau der Turnhalle am Schiffsthal

Als neuer Standort ist der Platz, wo jetzt das TSV-Sportheim ist, in die engere Auswahl gekommen.

von Michael Kuhr

23. April 2020, 17:24 Uhr

Plön | Eines steht felsenfest: Die Sporthalle am Schiffsthal in Plön wird abgerissen, weil sie marode und baufällig ist. Nicht nur viele Sportler verlieren ihre Heimat. Auch der Musikzug Plön und die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft haben ihre bleibe verloren.

Die Stadt ist bemüht, eine Lösung für alle zu finden. „Wir haben zunächst ein Architekturbüro beauftragt, die Halle in den bevorstehenden Sommer- oder Herbstferien abreißen zu lassen“, sagte Bürgermeister Lars Winter im Stadtentwicklungsausschuss.

Mit dem Neubau befasse sich aktuell eine Arbeitsgruppe. Sie beschäftigt sich mit den Fragen, wo die neue Halle stehen soll. Außerdem werde der Flächenbedarf ermittelt. In der Abwägung, so Lars Winter, sind derzeit eine Zwei-Feld-Halle mit oder ohne Tribüne. Als neuer Standort sei der Platz, wo jetzt das TSV-Sportheim ist, in die engere Auswahl gekommen.

Die neue Sporthalle soll Räumlichkeiten für das TSV-Sportheim, die DLRG und den Musikzug bereithalten. Plöns Bürgermeiste rLars Winter ist zudem mit Gemeinden aus dem Amt Großer Plöner See im Gespräch, die sich außerhalt des Schulverbandes am Neubau beteiligen wollen.