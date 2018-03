Arbeitgeber bestohlen: Apothekenhelferin richtet 85 000 Euro Schaden an

von shz.de

22. März 2018, 11:03 Uhr

Wie ein Häufchen Elend sitzt die Angeklagte da, den Kopf gesenkt auf die Arme gestützt. Tränen fließen, Tränen der Reue und sicherlich auch der Erleichterung, als der vorsitzende Richter das Urteil im Amtsgericht Plön verliest: Zwei Jahre Haft auf Bewährung für die 39-jährige aus Preetz plus eine Geldbuße in Höhe von 3000 Euro an das Wildtierheim in Preetz. Und in der Tat muss man wohl sagen, hat „Justitia“ in Anbetracht der Taten mehr als ein Auge zugedrückt.

Immerhin fand das Schöffengericht im Plöner Amtsgericht die gebürtige Russlanddeutsche, die 1990 mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen ist, für schuldig, als Apothekenhelferin ihren Arbeitgeber innerhalb von vier Jahren in 180 Fällen bestohlen zu haben, in weiteren 12 Fällen hat sie sich schuldig gemacht, Testosteron als Dopingmittel zum Muskelaufbau an einen Bekannten verkauft zu haben. Den Gesamtschaden bezifferte das Gericht auf 85 000 Euro. Verübt hat die Angeklagte die Taten, weil sie in der Preetzer Apotheke, wo sie schon ihre Lehrzeit absolviert hatte, die Warenlieferungen annahm. Entweder tätigte sie eine neue Bestellung für ihre Apotheke und nahm die Waren an sich oder sie fügte in eine Bestellung einfach zusätzliche Waren für sich ein, hörte das Gericht. Und das in einem Zeitraum von 2011 bis 2015. Aufgefallen war das niemandem.

Warum, kann man sich schwer erklären. Tatsächlich aber war das Controlling des Wareneingangs und der Rechnungen in der Apotheke wohl nicht sehr streng. Und das Vertrauen groß. Angefangen hat alles, nachdem sie nach der Babypause wieder dort arbeitete, auf Stundenbasis und nicht jeden Tag. Zuerst waren es wohl nur Kleinigkeiten, die sie mitgehen ließ. Doch dann wurde es immer mehr und immer öfter.

Gut eineinhalb Stunden brauchte der Staatsanwalt, um alle Taten in der Anklage zu verlesen. Mal lag der Wert der Sachen bei nur wenigen Euro, dann bei ein paar Hundert. Letztlich waren es auch schon mal ein paar Tausend, so 3800 Euro und 4722 Euro, dem höchsten Wert.

Ab 150 Euro nennt dies die Staatsanwaltschaft gewerblichen Diebstahl, der an sich nicht mehr mit einer Geldstrafe, sondern Haft zu ahnden ist. Und für den Verkauf von Dopingmitteln gibt es mindestens ein Jahr Haft. Und doch zeigte sich auch

die Staatsanwaltschaft eher milde. Sie forderte zwei Jahre Haft auf Bewährung plus

eine Geldbuße in Höhe von 10 000 Euro für die bisher unbescholtene Angeklagte.

Zugute hielten Richter und Staatsanwaltschaft der Angeklagten, dass sie schon kurz nach der Festnahme bei der Polizei ein volles Geständnis abgelegt hatte und dies nun auch wiederholte. Zudem hat sie schon einen großen Teil des Schadens wieder gutgemacht. Sie hat ihre Eigentumswohnung verkauft und von dem Erlös dem Apotheker den Schaden ersetzt und einen Bankkredit getilgt. Das restliche Geld an den Apotheker soll nach der Freigabe durch die Staatsanwaltschaft erfolgen.

Und doch hielt ihr der Richter vor, man sei mit ihren Antworten, sie habe die Waren zu Dumpingpreisen auf Flohmärkten und an Bekannte verkauft, „nicht ganz zufrieden.“ In Anbetracht der Menge „haben Sie wohl jeden Tag etwas mitgenommen.“ Auch ein „planmäßiges Vorgehen“ will das Gericht erkannt haben. Und dann macht ihr der Richter die Rechnung auf. Rund 18 000 Euro pro Jahr habe sie gestohlen, das seien rund 1500 Euro im Monat. Dafür müssten andere 172 Stunden im Monat arbeiten.

„Wir müssen hinnehmen, dass Sie das allein gemacht haben wollen, glauben müssen wir das nicht – in Anbetracht der Vielzahl der Pakete, der Lieferungen und der Schadenshöhe.“ Das passe alles nicht so recht, nur beweisen lasse sich dies nicht.

Ein Urteil von an sich drei Jahren wäre deshalb wohl nicht von der Hand zu weisen. „Festzustellen ist, dass die Angeklagte wirklich bereut und dies nicht wieder machen wird – schon aus Rücksicht auf ihre nun achtjährige Tochter.“ Die Angeklagte selbst ist derzeit arbeitslos und bereitet sich auf eine Umschulung als Kauffrau im Gesundheitswesen bei einer Krankenversicherung vor. Geblieben ist ihr in jedem Fall praktisch nichts mehr.