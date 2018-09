Arbeiten an historischer Eiche

von Michael Kuhr

27. September 2018, 14:10 Uhr

Verkehrssicherungsmaßnahmen an der historischen Doppeleiche auf dem Gänsemarkt werden am Montag, 8. Oktober, durch eine von der Stadt Plön beauftragte Fachfirma vorgenommen. Diese Maßnahme ist dringend erforderlich, weil in der Baumkrone der Doppeleiche abgestorbene und bruchgefährdete Äste vorhanden sind.

Damit die Baumpflegearbeiten ohne Gefahr für die sonst im Umfeld der Doppeleiche parkenden Fahrzeuge erfolgen können, wird der Parkbereich von der beauftragten Baumpflegefirma bereits am frühen Freitag, 5. Oktober, gesperrt werden.

Sollte die Verkehrssicherungsmaßnahme wetterbedingt nicht möglich sein, wird die beauftragte Firma die Arbeiten am Mittwoch, 10. Oktober, in einem zweiten Anlauf vornehmen.

Die Stadt Plön bittet alle Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner um Verständnis, wenn die Parkplätze in dieser Zeit nicht zur Verfügung stehen und es durch den Einsatz von Motorsägen zu Lärmbelästigungen und zeitweise zu Behinderungen des Verkehrs kommt.