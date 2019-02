Ostholstein : Arbeit an hoher Wahlbeteiligung

Kreisvorstand der Europa-Union Ostholstein hat mit Veranstaltungsreigen die Weichen für maximale Informationen gestellt.

von Michael Kuhr

17. Februar 2019, 07:00 Uhr

Eutin | Der Kreisverband der Europa-Union Ostholstein will mit einer Reihe von Veranstaltungen auf die große Bedeutung der am Sonntag, 26. Mai, stattfindenden Europawahl aufmerksam machen. Dazu hat der Kreisvorstand unter dem Vorsitz von Herlich Marie Todsen-Reese (CDU) und ihren Stellvertretern Regina Poersch (SPD) und Ingo Gädechens (CDU) in der „Alten Straßenmeisterei“ in Eutin getagt.

Wir wollen deutlich machen, wie wichtig die Europawahl ist. Herlich Marie Todsen-Resse, Kreisvorsitzende Europa-Union Ostholstein

„Wir wollen die Bürger mit verschiedenen Veranstaltungen im Kreisgebiet über Europa informieren, mit ihnen diskutieren, ihnen zuhören, sie aufrütteln und so deutlich machen, wie wichtig die Europawahl für die Menschen, für das Zusammenleben und für die Demokratie in Europa ist“, sagte Herlich Marie Todsen-Reese. Die überparteilich agierenden Europäer aus Ostholstein wollen die Menschen wieder für den europäischen Gedanken begeistern. „Europa war über Jahrzehnte der stabile Garant für Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Damit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir Politikerinnen und Politiker, die für die Europäische Idee brennen und für die Demokratie einstehen. Einige der Frauen und Männer, die für Schleswig-Holstein in Europa antreten sind bei Veranstaltungen im Ostholstein zu Gast.

Ein „Runder Tisch Europa Aktuell“

Zum Veranstaltungsprogramm gehören Info-Stände in Eutin, Neustadt und Oldenburg. Start eines Veranstaltungsreigens ist ein öffentlicher „Runder Tisch Europa Aktuell“ der Europa Union Ostholstein am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr in den Räumen der Entwicklungsgesellschaft Ostholstein in Oldenburg unter dem Motto „Was bringt die EU den Menschen?“ Es geht dabei um das Interreg-Programm und dessen künftige Ausgestaltung. Mit dabei sind die beiden erfahrenen Europaabgeordneten Ulrike Rodust (SPD) und Reimer Böge (CDU), die nicht wieder kandidieren.

Eine kurze Mitgliederversammlung findet am Freitag, 8. März, im Eutiner „Brauhaus“ statt. Im Anschluss gegen 19.30 Uhr geht es in einer öffentlichen Veranstaltung darum, ein Bewusstsein über die Aufgaben und die Möglichkeiten der EU im lokalen und globalen Gefüge zu schaffen. Es geht um Europamüdigkeit, Populismus und Radikalisierung in der Gesellschaft.

Vor dem Oldenburger Rathaus wird es europäisch

Vor dem Oldenburger Rathaus wird es am Samstag, 4. Mai, europäisch. Von 10 bis 12 Uhr wird dort vom Ortsverband Oldenburg der Europa-Union eine Diskussion mit den Spitzenkandidaten von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen angeboten. Mit dabei werden auch Landes- und Bundespolitiker sein. Ein Kenner der EU wird die Moderation übernehmen. An Informationsständen der Parteien wird es darüber hinaus reichlich an Informationen geben, sagte der Ortsvorsitzenden der Europa Union Oldenburg, Reiner Wulff.

Die Spitzenkandidaten zur Europawahl aus Schleswig-Holstein geben sich am Sonntag, 5. Mai, ab 19 Uhr beim 21. Europa-Gespräch der Europa-Union Ostholstein im Eutiner Schloss ein Stelldichein. Niklas Herbst (CDU), Enrico Kreft (SPD), Holmer Krane (FDP) und Rasmus Andressen (Grüne) werden darlegen, warum ihnen Europa wichtig ist und den geladenen Gästen über alle relevanten Themen Rede und Antwort stehen.