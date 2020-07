Klingberg : Aquarelle von Kitty Bredahl

Ausstellung in der Kleinen Waldschänke am 25. und 26. Juli.

von Achim Krauskopf

16. Juli 2020, 10:09 Uhr

Klingberg | Maritim, skandinavisch und farbenfroh sind die Aquarelle von Kitty Bredahl. Die Klingberger Künstlerin hält seit 15 Jahren verträumte oder stürmische Küstenlandschaften ebenso wie intensive Stillleben fest. Ihre Leidenschaft war Anfang der 200er Jahre geweckt worden, als sie den Maler Dieter Kiesow kennen lernte. Ein Ausstellung mit Bredahl-Arbeiten gibt es am 25. und 26. Juli jeweils von 12 bis 18 Uhr in der Kleinen Waldschänke in Klingerberg.