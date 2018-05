„Anziehpunkt“ – mehr als nur Stoff

Ab sofort mit Sommermode: Ehrenamtliche öffnen den Laden des DRK Eutin immer donnerstags und bieten neben Kleidung offene Ohren

von Constanze Emde

02. Mai 2018, 00:00 Uhr

„Herzlich willkommen“, sagt Margit Thorwald mit strahlenden Augen. Sie öffnet die Tür zum Anziehpunkt des Deutschen Roten Kreuzes im Hinterhof der Elisabethstraße. Hinter ihr wuseln fleißige Helferinnen. „Wir räumen gerade die Wintersachen weg und sortieren auf Frühjahr und Sommermode um“, erklärt Thorwald, die die Leitung von Kerstin Claußen im vergangenen Herbst übernommen hat.

Aus dem Second-Hand-Laden namens Kleiderkammer wurde mit dem Umzug in die neuen, hellen Räume der „Anziehpunkt“ (wir berichteten), der die Bedürftigen im Blick hat. Für die meisten sei der erste Schritt über die Schwelle schwer, „sie denken, sie genieren sich“, weiß Thorwald. Aber wer erst einmal herzlich empfangen wurde und sehe, wie es ablaufe, komme gern wieder. Aufgebaut ist der Anziehpunkt wie ein Geschäft mit verschiedenen Abteilungen – einen Raum für Damen-, einen für Kinder-, einen für Herrenmode sowie eine Schuh-Ecke gibt es. Gut 15 Helferinnen, von denen viele bereits über Jahrzehnte dabei sind, füllen den Anziehpunkt mit Leben.

Eine von ihnen ist seit mehr als 30 Jahren Helga Zettier (82): „Solange Arme und Beine noch funktionieren, komme und helfe ich gerne. Das ist etwas Gutes für die Seele.“ Ihr Bereich ist die Herrenabteilung, in der sie oft mit Witz und Beratung beim Aussuchen der Kleidung hilft. Oft sei es mehr als nur Stoff zum Anziehen, den Menschen suchen, wissen die Helferinnen. „Viele erzählen uns auch ihre Geschichte, gerade wenn sie Stammkunden geworden sind und Vertrauen gefasst haben.“

Nina Gronewold ist mit 37 Jahren die jüngste im Team: „Meine Oma war früher selbst im DRK und hat viel geholfen. Ich kann beruflich nur samstags, aber es ist eine schöne Erinnerung an sie und ich mag den Austausch der Generationen.“

Den Großteil der Kunden machen derzeit Rentner sowie Geflüchtete aus, aber auch Nicht-Sesshafte oder Durchreisende und jüngere Familien kommen.

„Wir bieten alles an, was wir selbst auch noch anziehen würden. Wir wollen das Niveau wirklich hoch halten, denn Menschen, die bedürftig sind und Probleme haben, brauchen nicht auch hier noch welche“, sagt Thorwald. Die Kleidung wird zum kleinen Preis angeboten: Kindersachen ab 50 Cent, Damenblusen, Herrenhemden ab einem oder zwei Euro. Außerdem gibt es Hüte, Schals, Blusen, Schuhe und Bettsachen – „eben alles, was man so braucht“, sagt Thorwald.

Immer wieder mal sei es vorgekommen, dass das Projekt des DRK von Spendern als günstige Müllablade genutzt wurde. „Wir bitten darum, keine kaputten, dreckigen oder von Motten befallenen Sachen bei uns abzugeben“, appelliert Thorwald deshalb. Diese müssten extra entsorgt werden. Wer Sachen spenden möchte, kann das in blauen Säcken verpackt donnerstagnachmittags zu den Öffnungszeiten von 15 bis 18 Uhr machen oder sie im Hinterhof in den Container einwerfen.