Anwohner fordern mehr Rücksicht

Die Anwohner unweit des Steinbergredders in Fissau beobachten es schon seit langem: Fußgänger müssen den immer schnelleren Autos auf der engen Zuwegung zu den Sportstätten am Waldeck immer häufiger fluchtartig ausweichen, teilweise durch einen Sprung in den Knick. So schilderte es Michelle Neumann, die am Dienstagabend stellvertretend für die Anlieger die Situation im Mobilitätsbeirat schilderte und eine Unterschriftenliste von 35 Familien übergab, die eine Veränderung herbeisehnen.

Das Problem gebe es nicht erst seit dem Aufstieg der ersten Herrenmannschaft von Eutin 08, das wurde im Gespräch mit den Beiratsmitgliedern schnell deutlich. Aber am vergangenen Wochenende, beim Derby gegen den VfB Lübeck, sei für die Anwohner eine neue Stufe erreicht worden. „Teilweise kamen die Menschen den ganzen Tag nicht von ihrem Grundstück, weil sie zugeparkt waren. Die Polizei sagte zwar, die Wagen müssen abgeschleppt werden, aber das Ordnungsamt verteilte nur Knöllchen“, beschrieb Neumann die Ausnahmesituation. Aber was viel gravierender und für die Menschen noch gefährlicher sei, seien die vielen Autos, die immer schneller den Steinbergredder hinauf zum Sportplatz fahren und keine Rücksicht auf die Fußgänger und Radfahrer nehmen, so Neumann. Es seien mitnichten nur die Sportler von Eutin 08, „die Eltern, die ihre Kinder zum Training fahren und wieder abholen, sind fast schlimmer und schneller“, sagt Neumann. Sie habe bereits mit Eckhard Holst, dem Vorsitzenden aller Sportvereine, gesprochen, ihn bei sich zu Hause die Lautstärke empfinden lassen, und er sei sehr verständnisvoll gewesen, wollte das Gespräch mit den Vereinen suchen. „Doch ich habe fast das Gefühl, dass es seitdem schlimmer geworden ist. Die Pöbeleien, die sich Menschen, ob als Fußgänger, mit Hund oder Kinderwagen oder als Reiter gefallen lassen müssen, nehmen zu“, so Neumann. An das 30er-Tempo-Limit halte sich keiner. Die Fissauerin lud Bürgermeister Carsten Behnk mal zu einem Besuch vor Ort ein, um sich die Situation anzuschauen und regte Geschwindigkeitskontrollen an. Messungen, so Behnk, dürfe die Kommune nicht selbst machen.

Jens Rose-Zeuner, Vorsitzender des Mobilitätsbeirates, fragte daraufhin die Verwaltung nach Möglichkeiten, die „baulich äußerst ungünstige Situation“ zu ändern. Rose-Zeuner: „Das ist eigentlich shared Space, doch das versteht keiner. Für Fußgänger und Radfahrer ist da einfach kein Platz.“ Behnk: „Die Parksituation war wirklich nicht ideal. Wir haben im Vorfeld überlegt, was wir verbessern können und haben unter anderem freigeschnitten.“ Aber ohne große Projektierung sei nicht mehr machbar als geschehen. Er nehme die Anregung mit. „Es ist kein idealer Zustand, aber er funktioniert“, fasst Behnk zusammen. Karen Dyck vom Bauamt verwies auf einen parallel laufenden Weg. Doch dieser reiche nicht bis zur Straße und sei sehr ungepflegt und deshalb nicht gut nutzbar, so Neumann. Alexander Bauer und Rose-Zeuner regten an, über bauliche Maßnahmen nachzudenken: „Eine verkehrsberuhigte Zone oder Schwellen oder Kissen wären möglich.“ Doch Dyck riet von baulichen Hindernissen ab, da die Zufahrt gleichzeitig Rettungsweg ist. Ergebnis war schließlich der Wunsch nach einem Gespräch mit den Zuständigen des Waldeck-Vereins, um kurzfristig die Situation zu entspannen.

Michelle Neumann betonte schließlich: „Wir freuen uns wirklich für die Fußballer, aber wir machen das hier nicht zum Spaß. Wir wollen einfach nicht derart benachteiligt werden.“