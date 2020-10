Neustadt : Anwohner findet 50 Neun-Millimeter-Patronen im Wasser – Polizei bittet um Hinweise

Die Patronen lagen am Neustädter Binnensee, nach Einschätzung der Polizei noch nicht allzu lang.

Bernd Schröder

23. Oktober 2020, 15:02 Uhr

Neustadt | Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Anwohner am Binnensee in Neustadt am vergangenen Sonntag gemacht. Der Mann

stieß bei Niedrigwasser auf eine komplette Packung mit fünfzig Neun-Millimeter-Patronen.

Polizei

Die Pappe der Umverpackung sei in einem sehr guten Zustand, sagte Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck. Daher vermutet die Polizei, dass der Karton noch nicht lange im Seewasser gelegen hat.

Wer kann Angaben machen?

Die Beamten der Kriminalpolizei Neustadt fragen nun, wer Angaben zu diesem Fund machen kann. Hinweise werden unter Tel. 04561/6150 oder per E-Mail an neustadt.kpst@polizei.landsh.de erbeten.