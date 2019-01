Plön : Anwohner der Plöner Krabbe machen mobil

Gegen die Pläne eines Unternehmens, vier Gebäude mit 18 Wohnungen zu bauen, regt sich Widerstand.

von Orly Röhlk

10. Januar 2019, 16:24 Uhr

Anwohner der Plöner Krabbe, allen voran ihr Sprecher Dr. Ulrich Fehlberg, machten mobil: Mit Transparenten protestierten sie in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses gegen Pläne eines Unternehmens, im Bereich Bahnhofstraße 1/Krabbe 2 und 3 vier Gebäude mit 18 Wohnungen zu bauen. Sie fordern ein „geordnetes Verfahren“ mittels eines Bebauungsplans. Den halten Verwaltung und Politik für nicht nötig und lehnen die Aufstellung eines B-Plans aus Kosten- und Zeitgründen ab.

Bei zwei Gegenstimmen erteilte der Ausschuss nichtöffentlich sein Einvernehmen zur Bauvoranfrage des Investors. Der möchte die planungsrechtlichen Möglichkeiten geklärt wissen in Bezug auf eine Zweigeschossigkeit mit Dachgeschoss, Firsthöhe, Grundflächenzahlen und Stellplätze. Diese Fragen werde er Kreis beantworten, erklärte Bürgermeister Lars Winter. Im Februar will der Ausschuss seine Empfehlung zur Erteilung des Einvernehmens an die Ratsversammlung abgeben. Vorgesehen ist in der Krabbe ein Verfahren gemäß Paragraf 34 Baugesetzbuch. Demnach haben sich Neubauten an die bereits bestehende Umgebung anzupassen. Oder, wie es Teamleiterin Jutta Kricheldorff erläuterte, gehe es aktuell noch gar nicht um die Genehmigung des Bauvorhabens, sondern um die Rechtsgrundlage für einen Bauantrag, indem die Stadt ihr Einvernehmen erteile. Auf weitere Belange und Entscheidungen übergeordneter Behörden und der Bauaufsicht des Kreises habe man keinen Einfluss. Nach Kricheldorffs Worten zähle nur die äußere Kubatur (Volumen). „Fügt sich das Gebäude städtebaulich ein, oder nicht.“

Mit ihren Ausführungen versachlichte Kricheldorff eine teils erregte Diskussion, die bereits in der Einwohnerfragestunde begann, beim eigentlichen Tagesordnungspunkt spätabends erneut hochkochte und Fehlberg aufgrund vermehrter Zwischenrufe wie: „Das ist ein Verstoß gegen die Gemeindeordnung!“ zumindest einen Ordnungsruf des Sitzungsleiters Stefan Kruppa (CDU) eintrug: „Sie haben jetzt kein Rederecht!“

Auslöser war ein Antrag der FWG zur Aufstellung eines Bebauungsplans und Erlass einer Veränderungssperre. Den Antrag ließ Kruppa nicht zu, da er nicht fristgerecht eingegangen sei. Die Möglichkeit eines Dringlichkeitsantrags, der einer Mehrheit bedurft hätte, lehnte Carsten Gampert (FWG) ab. Die Ablehnung des Antrags sei rechtswidrig, wetterte Dr. Detlef Erdtmann (FWG). Der Antrag werde zur nächsten Sitzung fristgerecht eingebracht. Dass sich ein Vorhaben in die Umgebung einfügen müsse sei ein Punkt, über den man sehr streiten könne. Eine objektive Beurteilung sei mit Paragraf 34 nicht so möglich wie bei einem B-Plan.

Es habe seitens des Ausschusses nicht einmal eine Einladung zu einem Bürgergespräch gegeben, monierte Fehlberg. „Warum wird das Investoreninteresse höher geschätzt als die Bürgermeinung und das Stadtbild?“, kritisierte er, dass Bedenken der Anwohner nicht abgefragt worden seien, und brachte zwei Arten von Fledermäusen ins Spiel, die in den zum Abriss vorgesehenen Häusern lebten. Das sei ein neuer Aspekt, räumte Kruppa ein. Im Zweifel sei ein Gutachten abzuwarten. Das werde der Kreis beim Bauherren abfragen, erklärte Bürgermeister Lars Winter. Empörung bei einer Anwohnerin rief eine Bemerkung Ingo Buths (SPD) hervor, die Johannisstraße, deren historisches Stadtbild mittels eines Bebauungsplans erhalten bleiben soll, sei bedeutender als die Krabbe. Ein B-Plan sei sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich für die Krabbe. Und selbst ein B-Plan könne noch größere Gebäude enthalten.

Paragraf 34 sei genauso korrekt wie ein B-Plan, fügte Bernd Möller (SPD) an. „Es geht nicht um Wert oder nicht Wert, sondern darum, ob die Stadt ihren Willen in Zusammenarbeit mit dem Investor realisieren kann und der Charakter der Stadt nicht misshandelt wird.“ Die Vorstellungen der Stadt in einem B-Plan müssten nicht mit den Vorstellungen der Bürger übereinstimmen. Einen B-Plan aufzustellen bedeute nicht, ein Gebäude nicht zu erstellen.