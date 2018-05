Antworten falsch sortiert

von Achim Krauskopf

Im Fragenkatalog für die Spitzenkandidaten der Plöner Ratsversammlung sind bei Jörg Schröder (Die Linke) leider drei Fragen falsche Antworten zugeordnet worden. Wir bitten um Entschuldigung. Hier die richtige Version:

Plön ist bemüht, seine Einwohnerzahlen zu erhöhen. Welche Rolle spielt dabei das Baugebiet Trammer See?

Das Neubaugebiet ist in seiner Planungsform kritisch zu sehen. Aus der Stellungnahme des NABU geht hervor, dass es zu erheblichen Eingriffen in die Natur kommen würde, die mit dem bestehenden Naturschutz nicht vereinbar sind. Der Bedarf ist zu hoch angesetzt und der Standort im Hinblick auf Naturschutz ungeeignet.

Die Stadt hat beim Anschluss ans Glasfasernetz offenbar aufs falsche Pferd gesetzt. Wie wollen Sie die Versorgung mit Breitband in Plön sicherstellen?

Entsprechend der im Vorfeld geführten Gespräche sollte der Ausbau des Glasfasernetzes von den Stadtwerken Plön übernommen werden. In diesem Zusammenhang würden wir zeitgleich einen digitalen Ausbau des Verwaltungsapparates befürworten.

Die Plöner Altstadt wird durch die kleinen Geschäfte aufgewertet. Es gibt immer mehr Leerstände. Wie wollen Sie die Innenstadt attraktiver machen?

In Kooperation mit den Eigentümern der Gewerbeflächen ist es uns wichtig neue Angebote, vor allem auch für Jugendliche und sozial schwächere Mitbürger, zu schaffen. In diesem Zusammenhang wünschen wir uns mehr Begegnungsstätten, die dazu einladen sich auch nach Feierabend in der Innenstadt aufzuhalten.