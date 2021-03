Schönwalde/Bungsberg : Anna-Lena Grube und Lea Bebensee sind neue Jugendpflegerinnen

Die beiden Frauen teilen sich die Aufgabe und haben am 1. März ihren Dienst begonnen.

Schönwalde/Bungsberg | Die Gemeinde Schönwalde unternimmt einen neuen Anlauf in Sachen Jugendarbeit. Am 1.März haben Anna-Lena Grube und Lea Bebensee ihren Dienst als Jugendpflegerinnen angetreten. Das Besondere dabei: Sie teilen sich die von der Gemeinde eingerichtete Stelle. Anna-Lena Grube ist 32 Jahre alt und wohnt in Schönwalde. Die zweifache Mutter ist vor andertha...

