Anmeldung für Schulanfänger an der Plöner Breitenauschule

von Michael Kuhr

18. Oktober 2018, 14:53 Uhr

Ein Informationsabend für die Eltern der Schulanfänger 2019 findet am Mittwoch, 7. November, ab 19.30 Uhr in der Aula (Altbau 1. Stock) der Breitenauschule statt. Danach sind ein Schnuppertag in der Schule und eine Schulanmeldung im Sekretariat am Montag, 12. November, von 14.30 bis 17 Uhr möglich.

Mitzubringen sind die Abstammungsurkunde und der Anmeldebogen. Es werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. Juni 2019 das sechste Lebensjahr vollendet haben. Alle betroffenen Familien wurden schriftlich benachrichtigt. Neu zugezogene Eltern schulpflichtiger Kinder und Eltern, die eine vorzeitige Einschulung ihres Kindes wünschen, werden gebeten, sich in den Grundschulen zu melden.

Bei Abweichung von der örtlich zuständigen Grundschule müssen die Eltern einen schriftlichen Antrag auf Aufnahme in einer anderen Grundschule an die gewünschte Schule richten. Am Tag der Schulanmeldung können sich die Kinder in den verschiedenen Klassenräumen erste Eindrücke beim Spielen mit Zahlen, Buchstaben und beim Basteln verschaffen.

Daneben ist die Cafeteria des Fördervereins zum Klönen und Gesprächen mit den Lehrkräften geöffnet. Außerdem steht Jörg Jaudzim, Mitarbeiter der offenen Ganztagsschule, für Fragen zur Verfügung.