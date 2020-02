Maßnahmen diskutiert : Angst vor Rasern in der Gemeinde Bösdorf

Gemeinde Bösdorf fordert neue Zonen der Verkehrsberuhigung in Pfingstberg und Oberkleveez.

von Michael Kuhr

29. Februar 2020, 11:49 Uhr

Bösdorf | Wenn ab Mai die B 76 zwischen Plön und Eutin saniert und gesperrt wird, wollen die Bösdorfer gewappnet sein gegen Raser auf Umleitungsstrecken durch ihre Dörfer. Daher beschloss die Gemeindevertretung Donnerstagabend, bei der Verkehrsaufsicht des Kreises Plön mehrere Maßnahmen zu beantragen. Bürgermeister Engelbert Unterhalt lieferte das Papier gestern in der Kreisverwaltung ab.

„Wir beantragen durchgehend Tempo 70 auf der L 306 von der Abfahrt der B 76 bis Steinbusch und Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Pfingstberg“, erläuterte Unterhalt. Oberkleveez sei genauso betroffen wie Pfingstberg, wenn Autofahrer über Malente ausweichen. Tempo 70 sei deshalb ebenfalls erwünscht auf der L 56 von der Abfahrt der B 76 bis Oberkleveez. „Die Fahrzeuge brausen teils mit 100 Stundenkilometern in den Ort hinein“, begründete Unterhalt den Schritt.

Für den Bereich an der Ampel in Höhe des Kindergartens hat er Tempo 50 beantragt. Als feste Einrichtung wünschen sich die Bösdorfer außerdem Tempo 30 im Ort Kleinmeinsdorf. Beschlossen wurde, zwei Geschwindigkeits-Anzeigetafeln nach skandinavischem Vorbild an den Ortseingängen von Pfingstberg aufzustellen. Eine Tafel koste zwischen 3000 und 5000 Euro, schätzt der Bürgermeister.

Messungen in Pfingstberg ergaben nach seinen Worten Spitzenwerte von 102 beziehungsweise „bergauf“ 94 Stundenkilometern. Bei einer Besichtigung vor Ort mit Vertretern der Verkehrsaufsicht und des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr (LBV) sei eine Fahrbahnverengung mit Schwellen oder Inseln abgelehnt worden.

„Sperren können wir Wege nicht, aber vielleicht Tonnagebegrenzungen für Lkw erwirken“, hofft Bürgermeister Unterhalt mit Blick auf den Schmiederedder Richtung Kleinmeinsdorf, den viele während der Sanierungsarbeiten als Schleichweg über Thürk und Liensfeld nutzen könnten, um nach Eutin zu kommen. Auch diese Schilder müssten beantragt werden.