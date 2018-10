Angriff ist zu harmlos

Fußball-Verbandsliga Ost: TSV Plön verliert überraschend 0:1(0:0) bei der SG Insel Fehmarn

von Harald Klipp

07. Oktober 2018, 21:27 Uhr

Trotz drückender Überlegenheit kehrte der TSV Plön mit leeren Händen von der SG Insel Fehmarn zurück. Das Team von Trainer Danilo Blank unterlag mit 0:1(0:0) und hat vorerst den Kontakt zur Spitzengruppe der Fußball-Verbandsliga Ost verloren. „Wir müssen aufpassen, dass wir in den nächsten Spielen die Kurve kriegen. Wir brauchen unbedingt ein Erfolgserlebnis“, sagte Blank.

Er sieht derzeit das Manko im fehlenden Selbstvertrauen und der mangelnden Zielstrebigkeit. Blank bescheinigte seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten eine spielerisch und läuferisch gute Leistung. Allerdings versäumten seine Spieler gegen eine Heimmannschaft, die wie eine Auswärtsmannschaft nur auf Torsicherung bedacht war, die Überlegenheit in Treffer umzumünzen. So wurden zwei Abschlüsse des Plöner Kapitäns Sören Balk auf der SG-Torlinie geklärt. Mats Böckmann und Tim Joneleit scheiterten jeweils am Fehmaraner Keeper Kevin Heinecke.

Nach dem Wiederbeginn gingen die Gastgeber mit ihrer einzigen Angriffsaktion durch Peter Minch mit 1:0 in Führung (51.). Plön suchte weiter die Offensive, agierte jedoch ohne Zielstrebigkeit und Präzision. Trotz einer hohen Ballbesitzquote erspielten sich die Gäste kaum echte Chancen. „Wir hätten noch bis morgen früh spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, zuckte Blank mit den Schultern. Gefahr brachten lediglich drei Freistöße durch Sören Balk. Einmal verfehlte sein Schuss, der noch von der SG-Mauer abgefälscht wurde, knapp das Fehmarner Tor. Zweimal blieb der Ball in der Abwehr hängen. Derzeit fehlt dem TSV Plön ohne den verletzten Oliver Axt (Fußbruch) und den im Auslandstudium befindlichen Jens Henningsen nicht nur ein Vollstrecker im Abschluss, sondern auch die klare Linie im Spielaufbau. Blank beklagte, dass sein Team in der laufenden Saison beinahe in allen Spielen zumindest gleichwertig agierte, am Ende jedoch zu wenige Punkte eingefahren hat.