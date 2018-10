Eutin : Angeklagter schweigt und zahlt

Eine Prügelei auf dem Campingplatz wird gegen die Zahlung eines Schmerzensgeldes eingestellt. Kurios: Der Angeklagte zahlt, obwohl er sich nichts vorzuwerfen habe.

von Constanze Emde

10. Oktober 2018, 13:33 Uhr

Es klingt kurios, ist aber gestern am Eutiner Amtsgericht so geschehen: Ein Mensch, der vorgibt unschuldig zu sein, will dennoch Schmerzensgeld zahlen, damit das Verfahren gegen ihn eingestellt wird.

„Ich habe damit nichts zu tun, bin aber bereit die Auflagen zu erfüllen“, diese Worte ließ der Angeklagte Marcel S.* nach einer Stunde Verhandlung und kurzer Unterbrechung gestern Mittag über seinen Verteidiger dem Gericht mitteilen. Dem 33-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Er soll gemeinsam mit einem anderen, der bereits vor dem Jugendgericht verurteilt worden ist, im Juli 2015 auf den Platzwart des Scharbeutzer Campingplatzes Waldesruh’ „mit Fäusten und Tritten eingewirkt“ haben. Als Grund für die Auseinandersetzung wurde vom geschädigten Platzwart (62) angegeben, dass er ihn gemeinsam mit seiner Frau an der Ausfahrt vom Platz hinderte, weil noch Zahlungen offen waren. „Die Schranke war kaputt, deshalb sind ein paar Wohnmobile auf den Platz gefahren, ohne zu zahlen“, erinnert sich der damalige Platzwart. Diese habe er aufgefordert, den Platz zu verlassen. Seine Frau rief ihm dann zu, dass noch mehr „abhauen“ wollten, also versuchte seine Frau das Wegfahren zu verhindern, in dem sie sich vor die Wagen stellte. „Zwei waren vorher weggefahren, dann stand meine Frau im Weg und der Tumult ging los“, sagte der Platzwart gestern. Es seien noch Gebühren für eine Platzverlängerung für zwei Wohnwagen offen gewesen, diese habe er gefordert, bevor er die Durchfahrt gewähren wollte. „Dann hab ich Faustschläge bekommen, ging zu Boden und es wurde weiter getreten.“ Ein Mitcamper hatte das Geschehen vom nahegelgenen Bistro beobachtet, die Polizei gerufen und die streitenden Personen auseinander dividiert. „Einige rannten weg, als die Polizei um die Ecke bog“, erinnert sich der Zeuge. Er erinnerte auch, dass der Angeklagte ihm vor drei Jahren deutlich schlanker in Erinnerung sei. Nachdem die Richterin dem Zeugen ein Fotos von Marcel S. aus der Akte zeigte, pampte der Verteidiger, woher sie wissen wolle, dass das Bild von 2015 sei, wenn das aus dem Aktenblatt selbst nicht hervorgehe? „Ihr Hinweis ist in Ordnung. Das geht aber freundlicher. Den Ton könnte man ändern“, erwiderte die Richterin Anja Farries.

Der Geschädigte selbst vermochte nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, ob der Mann auf der Anklagebank vor drei Jahren zugeschlagen hatte. Während der Verteidiger von einem „klassischen Freispruch nach derzeitiger Beweislage“ ausging, schlugen Staatsanwaltschaft und Schöffengericht eine Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung von 300 Euro Schmerzensgeld vor. Marcel S. ist bereits mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung, derzeit sei er noch in der Bewährungszeit des letzten Urteils. „Knapp drei Monate vor dieser Tat auf dem Campingplatz wurden sie wegen Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das spricht für mich nicht gerade dafür, dass eine Bewährung einen großen Eindruck auf sie macht“, sagte der Staatsanwalt. Außerdem stünde in den Akten hinter mehreren Zeugen, dass sie Angst hätten, auszusagen. Für den Verteidiger sei derzeit dennoch keine eindeutige Zuordnung möglich, dass es der Angeklagte gewesen sei. Nach der kurzen Beratung mit seinem Mandanten gab der Verteidiger zu Protokoll: „Er hat sich strafrechtlich nichts vorzuwerfen, aber aufgrund des erheblichen Aufwandes von Nienburg hierher zu Gericht, die Nase schlichtweg voll und ist bereit, die Sache zu zahlen, um es zu erledigen.“ Zahlt Marcel S., der über seinen derzeitgen Beruf keine Auskunft geben wollte, die 300 Euro Schmerzensgeld binnen sechs Monaten in Raten, wird das Verfahren eingestellt und er gilt als nicht vorbestraft in dieser Sache.

*Name geändert