Eutin : Angehende Abiturienten mit Mentaltraining auf dem Stundenplan

Eutiner Voß-Schüler des bevorstehenden Abitur-Jahrganges nehmen ihre Ziele ins Visier

18. September 2019, 08:44 Uhr

Eutin | „Wer keine Ziele hat, der hat auch keinen Fokus,“ sagt Malte Kuhr. Und empfiehlt knapp 60 Schülern des 12. Jahrganges der Voß-Schule: „Setzt eure Ziele fest, bestimmt dafür den Einsatz und handelt.“ Der 24-jährige Student der Betriebswirtschaft und sein Vater, der Redakteur Michael Kuhr (58), haben eine Ausbildung als Mentaltrainer absolviert. Kürzlich vermittelten sie den angehenden Abiturienten mentale Techniken für den Weg zu selbst gesteckten Zielen.

Das Programm steht zwar nicht im Lehrplan, ist aber sehr wichtig Katharina Pörksen, Lehrerin

„Das Programm steht zwar nicht im Lehrplan, ist aber sehr wichtig,“ stellt Katharina Pörksen fest. Die Geschichts- und WiPo-Lehrerin hatte die Unterrichtseinheit mit Malte und Michael Kuhr organisiert. Nach ihrer Überzeugung hätten die jungen Leute wichtige mentale Werkzeuge an die Hand bekommen. „Mentaltraining ist eine umfassende Methode der positiven Lebensgestaltung, die bewusste Beeinflussung des eigenen Denkens, Wollens und Tuns und die gezielte Nutzung unserer geistigen Fähigkeiten“, erläutert Malte Kuhr. Probleme würden als Chancen begriffen, aber auch Wünsche und Ziele verwirklicht. Eine Kernbotschaft: Ohne eine klare Zielvorstellung ist man im Leben im Blindflug unterwegs.

Das Handy sollte im Laufe des Tages auch mal aus der Hand gelegt oder sogar ganz ausgeschaltet werden.

Mentaltrainer unterstützten Menschen dabei, ihre körperlichen und geistigen Potenziale zu heben und besser auszuschöpfen. So erklärten Malte und Michael Kuhr den Schülern, wie mentale Programme in ihren Köpfen entstünden. Wenn diese Programme und der Verstand in Konflikt gerieten, dann setze sich meistens das Programm durch – über den Verstand hinweg. „Deshalb ist es so wichtig, die Programme in die von uns gewünschte Richtung zu lenken“, leitete Michael Kuhr eine Übung ein, die vermittelt, wie man mit weniger Aufwand mehr erreichen kann. „Wer keine Ziele hat, der hat auch keinen Fokus“, ergänzte der ambitionierte Triathlet Malte Kuhr den Schülern mit Beispielen seines eigenen Werdeganges. Bei der Fokussierung sollten sich Menschen auf wichtige Informationen konzentrieren, zu viele Informationen lenkten ab. Michael Kuhr: „Das Handy sollte im Laufe des Tages auch mal aus der Hand gelegt oder sogar ganz ausgeschaltet werden.“

Und wer auf dem Weg zum Ziel mal eine Klausur „verreiße“, müsse schnell sein Ziel wieder in den Blick nehmen. Malte Kuhr: „Sieger werden in Tälern geboren.“

