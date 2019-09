Vorbereitung auf Mangel an Pastoren: : Andreas Lüdtke berät Kirchengemeinden auf ihrem Weg in die Zukunft

Pastor will den jeweils individuell angepassten Weg der Kirchengemeinden mitgehen und beratend zu Verfügung stehen.

von Michael Kuhr

17. September 2019, 12:21 Uhr

Preetz | Pastor Andreas Wilfried Lüdtke wird sich in den 35 Kirchengemeinden mit dem Projekt „Kirchenkreis 2030“ befassen. Der 53-Jährige war zuvor 17 Jahre lang als Pastor in Schönberg aktiv. Er wird die im Mai 2019 neu formierten zwölf Kirchspiele im Kirchenkreis organisatorisch unterstützen. In einem Gottesdienst zu Beginn der September-Sitzung der Synode des Kirchenkreises Plön-Segeberg wurde Lüdtke eingeführt.

„Wichtig ist mir, das Fachwissen zu nutzen, das im Rahmen dieses Prozesses in den Kirchspielen vorhanden ist“, sagte Lüdtke. Er selber, werde den jeweils individuell angepassten Weg der Kirchengemeinden mitgehen und beratend zu Verfügung stehen. „Ich treffe nicht die Entscheidungen“, stellte Lüdtke klar, „sondern ich bin derjenige, mit dem diese Entscheidungen diskutiert und abgestimmt werden können.“

Propst Erich Faehling, betonte, dass Lüdtke nicht nur als langjährig in der Region tätiger Pastor den Kirchenkreis gut kenne, sondern auch als angehender Gemeindeberater und Organisationsentwickler den Kirchspielen wichtige Impulse geben könne.

Derzeit befinden sich die zwölf Kirchspiele in Gesprächen, wie kirchliches und gemeindliches Leben in der Region zukünftig aussehen kann und gestaltet werden soll. Mit dem Prozess reagiert der Kirchenkreis auf einen prognostizierten Fachkräftemangel bei Pastoren. Aufgrund von landeskirchlichen Vorgaben können im Kirchenkreis Plön-Segeberg bis 2030 nur noch 44 statt 67 Pfarrstellen besetzt werden. Ziel ist es, dass Kirche trotzdem nah und verlässlich bei den Menschen bleibt.

Erste Berichte aus den Kirchspielen fallen positiv aus. „Die anzugehenden Aufgaben sind ebenso spannend wie herausfordernd“, sagte Pastor Lutz Thiele vom Kirchspiel „Großer Plöner See“ sprach. Ein schnelles Handeln innerhalb des Kirchspiels sei nötig, so Thiele, weil in den nächsten Monaten zwei Kollegen in den Ruhestand gehen. Da im Zuge des Prozesses Kirchenkreis 2030 die derzeit bestehenden 4,75 Pfarrstellen auf drei reduziert werden müssen, kann mit Blick auf die Zukunft nicht wie bisher einfach nachbesetzt werden. „Wir bemühen uns darum, gemeinsam im Kirchspiel eine tragfähige Lösung zu finden, die schon im Sommer 2020 greift“, sagte Thiele. Erste Verabredungen, Auftragsklärungen und Sitzungsverabredungen seien gemacht. „Wir haben uns“, so Thiele vor den rund 60 Synodalen, „bereits auf dem Weg gemacht.“