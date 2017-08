Amtsgericht stellt Verfahren wegen sexueller Nötigung ein

Außer der Liebe zu ihrem gemeinsamen Kind eint die beiden Menschen, die sich gestern im Eutiner Amtsgericht gegenüber saßen, nichts mehr. Die Verhandlung wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung und des Stalkings vor dem Schöffengericht war vermutlich eine der letzten Zusammenkünfte des einstigen Paares.

Silke C. (30) und Marcel B. (32)* kennen sich mittlerweile fünfeinhalb Jahre. „Unsere Beziehung war nie die harmonischste“, sagt er vor Gericht. Sie: „Er hat immer über alles diskutiert.“ Knapp ein Jahr, nachdem die beiden zusammengekommen waren, wurde ihr Kind geboren. Richtig zusammengewohnt haben sie nie, er hat oft bei ihr und ihren beiden größeren Kindern übernachtet. Als ihre Tochter zwei Jahre alt ist, kommt es zum Bruch. Sie trennt sich von ihm, doch beide haben noch Kontakt. Selten Sex.

Doch zum endgültigen Bruch kommt es beim Blues-Fest 2016. Beide trafen sich dort, tranken gemeinsam. Marcel B. begleitete Silke C. nach Hause bis auf die Schlafcouch. „Ich wollte nicht mit ihm schlafen“, sagt sie. Er: „Wir hatten vorher besprochen, dass wir miteinander schlafen.“ Die Versionen dieses Abends gehen vor Gericht auseinander. Die Staatsanwaltschaft wirft Marcel B. vor, sich mit seinem Körper auf die deutlich dünnere Frau gelegt, sie an beiden Armen festgehalten und sie teilweise ausgezogen zu haben. Dabei riss ihr Slip und sie habe blaue Flecken und eine Schürfwunde bekommen. Marcel B. räumt vor Gericht ein, dass er Silke C. zwar auf die Schlafcouch geschubst, nicht aber festgehalten oder sich auf sie draufgelegt habe. Sie habe dann „hysterisch geweint“ und beide seien gemeinsam zur Mutter des Angeklagten gefahren, um die gemeinsame Tochter abzuholen, so lautet seine Version. Silke C. sagt: „Hätte er es wirklich gewollt, hätte ich keine Chance gehabt. Aber ich habe nach ihm getreten und gerufen, er hörte auf.“ Ja, er habe ihre Beine auseinandergedrückt und ja, sie habe in dem Moment Angst gehabt. „Aber er hat ja aufgehört“, wiederholt Silke C. Ob es nun aus freien Stücken war oder wegen ihrer Abwehr, vermochte Silke C. gestern nicht einzuschätzen.

„Er hat sich am nächsten Tag bei mir entschuldigt und geweint“, sagt sie vor Gericht. Noch am gleichen Tag seien beide an den Strand gefahren, hätten über alles geredet. An den DVD-Abend im Anschluss und den Sex beim EM-Halbfinale wenige Wochen nach dem Vorfall konnte sich gestern nur Marcel B. noch erinnern.

Der zweite Vorwurf der Staatsanwaltschaft war Stalking: 231 Whatsapp-Nachrichten soll er ihr binnen drei Stunden im Dezember 2016 geschickt und über falsch angelegte Facebook-Profile immer wieder Kontakt zu ihr gesucht haben. Dies räumte er ein, erklärte aber auch dazu, dass es sein verzweifelter Versuch war, Kontakt zu ihr und seiner Tochter aufzubauen, denn da habe Funkstille geherrscht. Bei einem Spontan-Besuch an ihrem Praktikumsplatz, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe er sie in den Bauch geboxt, ihr Piercing sich daraufhin entzündet. Erst nach den Stalking- und Box-Vorfällen ist Silke C. zur Polizei gegangen, hat dann „einfach alles erzählt“, wie sie sagt. „Hat es sie nachhaltig beeinträchtigt, was da passiert ist?“, will Richter Otto Witt wissen. „Jetzt ist absolute Ruhe“, sagt Silke C. Abends schaue sie nochmal, wenn sie raus gehe, aber sonst nicht. Den Kontakt zu Marcel meidet Silke allerdings komplett. Er darf sich ihr wegen eines Gewaltschutzbeschlusses nicht unbegrenzt nähern. Den Kontakt zu ihrer gemeinsamen Tochter lasse sie in begleiteter Form, mit Bekannten oder der eigenen Mutter zu. „Ich möchte, dass sie sich sehen. Er liebt sie und sie liebt ihn“, sagt Silke vor Gericht. „Ich würde den Zeitraum gern aus meinem Leben streichen“, sagt der gelernte Koch. Er sei damals und ist heute noch wegen seiner Depressionen und leichten Schizophrenie in Behandlung, bekomme Tabletten. „Heute geht es mir gut“, sagt der 32-Jährige.

Nach einer halben Stunde Pause und Gesprächen zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidiger, verkündet Witt, das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldbuße von 300 Euro an den Kinderschutzbund einzustellen. „Es war als Versuch angeklagt und wir haben unterschiedliche Aussagen der beiden im Detail gehört und können nicht zweifelsfrei klären, ob er freiwillig von der Tat abgelassen hat“, erklärt Witt. Ein freiwilliger Rücktritt habe strafbefreiende Wirkung. Für die Körperverletzung soll er die Geldbuße zahlen. Für den Vorwurf des Stalkings, so Witt, habe sich

die Rechtsprechung geändert: Zum angeklagten Zeitraum müsse für eine Verurteilung eine deutliche Beeinflussung der Lebensführung nachweisbar sein. Und diesen Eindruck habe die Zeugin vor Gericht nicht vermittelt.

*Namen geändert

von Constanze Emde

erstellt am 24.Aug.2017 | 00:47 Uhr