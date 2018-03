Amtsbus sorgt in Schrevenborn für schnelle Verbindungen

von Michael Kuhr

Der Amtsbus im Amt Schrevenborn ist auf der Linie 119 gestartet. „Dies ist innerhalb kürzester Zeit bereits das dritte Projekt zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots im Kreis Plön“, sagte Landrätin Stephanie Ladwig zur Eröffnung. Bereits im Dezember sei auf der Linie Plön – Neumünster das Fahrtenangebot ausgeweitet worden. Und am 1. März begann der „Alfa“-Betrieb in der Region Lütjenburg.

In der Zukunft sind noch weitere Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes geplant: darunter eine Verbesserung des Fahrtenangebots auf der Buslinie Plön – Lütjenburg – Hohwacht oder die Einführung von „Alfa“ in einer weiteren Region im Kreis Plön.

Der Amtsbus verbindet die Orte Mönkeberg, Schönkirchen und Heikendorf jetzt im Zwei-Stunden-Takt miteinander. Das Gewerbegebiet Schönkirchen und das Wohngebiet Hegerade in Mönkeberg erhalten damit erstmals eine Busanbindung. Der Amtsbus sorgt für die Gebiete Windberg in Schönkirchen und Mönkeberg Oberdorf für eine eine wesentlich verbesserte, regelmäßige Busanbindung. So wird die Verbindung vieler Bereiche des Amtes mit der Fördeschifffahrt verbessert. Amtsvorsteher Eckhard Jensen freut sich: „Dadurch wird auch der Tourismus in der Region gefördert.“

Der Amtsbus verkehrt von 6.30 bis 19.45 Uhr, am Wochenende ab 8.30 Uhr. Leistungen werden am Wochenende nur von April bis September angeboten. Die dabei zurückgelegten 70 000 Kilometer werden vom Kreis mit 122 570 Euro und das Wochenendangebot vom Amt mit 19 430 Euro finanziert. Erwartet werden jährlich 21 000 Fahrgäste auf dieser Linie. Der Betrieb ist zunächst als Probebetrieb auf zwei Jahre beschränkt. Nach einer anschließenden Evaluation sind räumliche und zeitliche Anpassungen des Angebotes möglich. Im Amtsbus gelten, wie auf allen Buslinien der VKP, alle regulären Fahrkarten des SH-Tarifs.