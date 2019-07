Neustadt/Holstein : Ameos-Patient wird vermisst

von Achim Krauskopf

17. Juli 2019, 16:02 Uhr

Neustadt/Holstein | Aus der Ameos-Klinik Neustadt wird, wie die Polizei meldete, seit Montag der 40-jährige Trapani G. (Foto) vermisst. Er sei korpulent, 162 Zentimeter groß und habe schwarzes, lockiges Haar und einen Vollbart.

Blaulichtmonitor

Zuletzt sei er mit einer schwarzen Jeans, Schuhen und einem dunkelblauen Kapuzenpullover und karierter Schiebermütze bekleidet gewesen. Der Vermisste brauche Medikamente. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des gesuchten geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Neustadt unter der Rufnummer 04561/6150 oder an einer andere Polizeidienststelle zu wenden.

