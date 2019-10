Neustadt : Am verkaufsoffenen Feiertag mit Mark und Pfennig bezahlen

Am „Tag der deutschen Einheit“ kann mit in den Geschäften mit D-Mark eingekauft werden.

01. Oktober 2019, 09:18 Uhr

Neustadt | Beim „Tag der deutschen Einheit“ wird Neustadt zur Wechselstube: Auch in diesem Jahr können Interessierte am 3. Oktober mit der „guten alten D-Mark“ bezahlen. Am Feiertag veranstaltet der Gewerbeverein einen verkaufsoffenen Feiertag ab 11 Uhr – und in vielen Geschäften in Neustadt kann mit D-Mark bezahlt werden. Das Wechselgeld gibt es in Euro zurück. Dabei können alle DM-Münzen und -Scheine zum Bezahlen eingesetzt werden.

Milliarden D-Mark noch im Umlauf

Mehr als 17 Jahre nach der Einführung des Euro-Bargeldes horten viele weiterhin Mark und Pfennig. Nach Angaben der Deutschen Bundesbank wurden Ende Dezember 2018 ausstehende DM-Banknoten im Wert von rund 5,87 Milliarden D-Mark und Münzen im Wert von etwa 6,67 Milliarden D-Mark registriert. Ein Umtausch ist aber auch außerhalb des Aktionstages bei der Bundesbank möglich. Ein Euro entspricht dabei 1,95583 D-Mark.

In Neustadt haben die „Wechselstuben“, sprich die Geschäfte im Stadtgebiet von 11 bis 16 Uhr geöffnet.

Am Tag der Deutschen Einheit findet zudem wieder ein Flohmarkt in Neustadt statt. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr heißt es dann wieder: gucken, staunen, sammeln und feilschen. Der Gewerbeverein weist darauf hin, dass

das Bezahlen mit D-Mark nur in den Geschäften möglich ist – auf dem Flohmarkt ist dies aus organisatorischen Gründen nicht der Fall.