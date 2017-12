Am Seeschaarwald und Hohe Schaar

vergrößern 1 von 3 Foto: vogler (4) 1 von 3





von Achim Krauskopf

erstellt am 20.Dez.2017 | 17:18 Uhr

Die beiden Straßen, die das Wort „Schaar“ in sich tragen, liegen im Ortsteil Fissau. Allerdings sind sie recht weit voneinander entfernt. Während sich die Hohe Schaar zwischen Wolfsberg und Kalkhüttenweg am Rand des Kellersees hinzieht, liegt die Straße „Am Seeschaarwald“ am Rand des alten Ortskerns nahe dem Großen Eutiner See.

Die Hohe Schaar läuft halbmondförmig oberhalb des Wanderweges am Ostrand der Fissauer Kellerseebucht. Namensvetter hat sie in Hamburg, wo nicht nur eine Straße im Hafen, sondern auch ein alter Rangierbahnhof so heißen. In Eutin ist die Hohe Schaar eine ruhige, kleine Wohnstraße.

Die Namensdeutung Schaar leitet sich angeblich aus dem Englischen ab. Im Hamburger Umland nannte man die Hohe Schaar früher „Hoge Schor“. Daraus folgt die Bedeutung „Hohes Ufer“, wenn man annimmt, dass Schor sich von dem englischen Wort shore = Ufer ableitet. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart bietet als Erklärung ein Sandriff, während der Duden von einer parallel zur Küste verlaufenden Sandbank spricht. Passen würden die Erklärungen zu beiden Schaaren, denn der Seeschaarwald bildet eine Anhöhe entlang des Großen Eutiner Sees. Es ist bekannt, dass sich dort sandiger Boden befindet.

Man kann es außerdem aus dem angrenzenden Sandfeld schließen. Ursprünglich hieß die Straße „Am Seeschaarwald“ auch „Sandfeldsiedlung“ und wurde in den 1950er Jahren umbenannt. Sie führt vom Fissauer Sandfeldweg aus fast schnurgerade auf den Großen Eutiner See zu und endet in einem parallel zum Ufer verlaufenden Waldweg.

Den Seeschaarwald erreicht man von der Stadt zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Brücke am Bebensund im Seepark. Der Wald ist ein beliebter Naherholungsort. Hier und an seinem Rand sind eine Naturbadeanstalt, eine Minigolfanlage, Tennisplätze, ein Hundeplatz und Eutins größte Sportplatzanlage, das Fritz-Latendorf-Stadion.

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein hat es im Seeschaarwald mit „Gieslers Höh“ auch ein beliebtes Ausflugslokal gegeben, das einen eigenen Fähranleger hatte. Ursprünglich hieß das Restaurant „Seeschaar“.

