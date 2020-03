Eutin : „Am Rosengarten“: Bauarbeiten werden eingestellt

Bauunternehmen setzt die Arbeiten in der Einkaufsstraße wegen Corona aus.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

24. März 2020, 12:58 Uhr

Eutin | Die Bauarbeiten am Rosengarten werden aufgrund der aktuellen Lage im Moment ausgesetzt. Die Entscheidung wurde vom Unternehmen OTG getroffen aus Fürsorgepflicht für die Mitarbeiter. Man werde die Lage genau beobachten, hieß es. Zunächst sei geplant, die Bauarbeiten in der 15. Kalenderwoche – also in der kommenden Woche – wieder aufzunehmen. Davon betroffen sind auch die aktuellen Arbeiten an den barrierefreien Ampelanlagen. Auch diese werden zurzeit ausgesetzt und ebenfalls voraussichtlich von der 15. Kalenderwoche an wieder aufgenommen.