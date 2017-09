Alternativen zum Parken zeigen: Buntes Leben statt Blechkarosse

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 18.Sep.2017

Die Initiative Fahrradfreundliches Eutin zeigte am Samstag zur Zeit des Eutiner Wochenmarktes bunte Alternativen zum Parken auf den Stellplätzen vom Café de Büx und Blume pur: Tischkicker, Fahrradreparatur-Werkstatt, beim Kuchen-Essen ins Reden kommen. Den Kritikern der Aktion, von ihnen gab es wenige, zeigten sie Eutins in rot gefärbten Parkflächen. „Das beschlossene Radverkehrskonzept ist ein guter Anfang, denn es muss viel passieren, bevor mehr Menschen häufiger aufs Rad wechseln“, sagt Susanne Klehn, Helferin in der Fahrradwerkstatt im Katasteramt. Tilo Hegenberg freute sich gemeinsam mit zahlreichen Unterstützern der Aktion über den guten Austausch unabhängig von der Parteiarbeit. Die Hauptthemen waren Rad- und Klimakonzept.