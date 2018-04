Altenkrempe gewinnt das Derby in Neustadt

Fußball-Kreisliga Ost: Gäste setzen sich mit 3:2 durch / Gastgeber rennen immer wieder an – allerdings erfolglos

von Harald Klipp

23. April 2018, 12:24 Uhr

Der BCG Altenkrempe hat in der Fußball-Kreisliga Ost im Nachbarschaftsderby gegen den TSV Neustadt triumphieren können und gewann am Gogenkrog mit 3:2 (2:2). Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften noch mit 4:4-Unentschieden – und auch diesmal fielen viele Tore.

Die Partie begann mit zehnminütiger Verspätung. Die Gastgeber erspielten sich ein optisches Übergewicht, während sich die Gäste kompakt und defensiv gut sortiert zeigten. Die ersten Chancen der Partie gab es auf Neustädter Seite, doch Felix Preus, Timo Groth und Jan-Hendrik Malzkeit vergaben knapp oder scheiterten an dem gut aufgelegten Altenkremper Schlussmann Julius Hoff, der frisch vom Oldenburger SV gewechselt ist und nun ausgerechnet im Derby schon zwischen den Pfosten stand. Nach 15 Minuten entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter im Neustädter Strafraum, nachdem Torhüter Bennet Storm einen Schritt zu langsam war und den Altenkremper Stürmer traf. Der ehemalige Neustädter Maksim Walter trat an und verwandelte sicher zum 0:1 (16.). Die Gastgeber wirkten in den folgenden Minuten stark verunsichert, spielten Fehlpässe und kassierten kurz darauf auch das 0:2 durch Marcel Maasch (20.).

Neustadt fing sich danach wieder und erarbeitete sich nun ein Chancenplus. Timo Groth profitierte von einem Torwartfehler und verkürzte auf 1:2 (30.). Nun drehten die Gastgeber mehr auf und kamen zu dem Zeitpunkt auch zum verdienten Ausgleich von Hannes Masurek (35.). Timo Groth traf kurz darauf nur den Pfosten. Nach dem Seitenwechsel drückte Neustadt, während Altenkrempe defensiver agierte. Aber die Chancen wurden nicht genutzt. Julius Hoff parierte einen Kopfball von Felix Preus aus kurzer Distanz. Nach einem Fehler traf Finn-Lukas Sievers zum 2:3 für die Gäste (62.). Neustadt rannte zwar immer wieder an, doch der Ball wollte nicht mehr ins Tor.

„In der zweiten Halbzeit waren wir spielbestimmend und hatten auch über 90 Minuten mehr Chancen. Altenkrempe hat von unseren Fehlern profitiert. Wir haben wirklich alles versucht, aber es hat diesmal leider nicht für weitere Tore gereicht. Ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, doch es sollte nicht sein“, sagt der Neustädter Kapitän Tim Bolbrinker.

„Es war ein ordentliches Spiel. Es fehlte aber etwas der Derbycharakter. Über die drei Punkte freuen wir uns natürlich sehr und sind zufrieden“, resümierte der Altenkremper Betreuer Hans-Heinrich Hamelau.