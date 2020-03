Kreis Ostholstein : Allgemeinverfügung gegen Corona

Der Kreis Ostholstein erweitert die Maßnahmen zum Infektionsschutz bis hin zum Mindestabstand in Restaurants.

15. März 2020, 17:33 Uhr

Eutin | Der Kreis Ostholstein hat mit sofortiger Wirkung eine Allgemeinverfügung zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen öffentlichen Bereichen erlassen. Diese gilt bis einschließlich 19. April, eine Verlängerung sei aber möglich, teilte der Kreis am Sonntag mit. Landrat Sager: „Die weitreichenden vom Kreis Ostholstein erlassenen Maßnahmen dienen dazu, die Erreger des Corona-Virus in den Einrichtungen einzudämmen, in denen mit einer erhöhten Übertragung zu rechnen ist.“

Kinder, Jugendliche, Erkrankte oder behinderte Menschen sind demnach besonders schutzbedürftig, für sie gelten besondere Maßnahmen. „Es ist in unser aller Interesse, dass die Verbreitung des Corona-Virus soweit wie möglich eingeschränkt wird und die Zahl der Erkrankungsfälle so gering wie möglich bleibt“, sagte Sager.

Die Verfügung enthält folgende wesentliche Maßnahmen:

Veranstaltungen

Sämtliche öffentliche Veranstaltungen werden untersagt. Ausnahmen können für Demonstrationen zugelassen werden. Ausgenommen sind Veranstaltungen wie Wochenmärkte. Es wird weiterhin empfohlen, private Veranstaltungen wie Hochzeiten, Trauerfeiern oder Beerdigungen zu verschieben oder abzusagen.

Lokale bis Hotels

Auch Restaurants, Gaststätten, Hotels und Imbisse haben Einschränkungen hinzunehmen: Es muss eine Registrierung aller Besucher mit ihren Kontaktdaten erfolgen. Ein Abstand von mindestens zwei Metern zwischen den einzelnen Tischen ist sicherzustellen, es dürfen maximal 50 Prozent der zugelassenen Gästezahl erreicht werden. Hinweise zur Hygiene sind auszuhängen. Hotelbars dürfen nur zu Bewirtung von Übernachtungsgästen genutzt werden.

Für Einrichtungshäuser und Einkaufszentren gilt folgendes: Ist der Betrieb von überörtlicher Bedeutung, wird die Erstellung eines Präventionskonzeptes vorausgesetzt, das eine maximale Besucheranzahl vorzusehen hat. Ein möglicher Mindestabstand der Gäste von zwei Meter muss sichergestellt werden. Diese Beschränkungen gelten nicht für Einzelhandelsbetriebe für Lebens- und Futtermittel, Apotheken und Drogerien. Sonstige Angebote wie Bars, Diskotheken, Theater, Kinos, Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen, Spielhallen und sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen bis hin zu Prostitutionsbetriebe haben zu schließen.

Reise-Rückkehrer

Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet oder einem besonders betroffenen Gebiet entsprechend Festlegung des Robert-Koch-Institutes aufgehalten haben Betretungsverbot für Einrichtungen wie Kindertageseinrichtungen, Schulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Tageskliniken Berufsschulen, Hochschulen und alle öffentlichen Einrichtungen. Ausnahmen von diesem Verbot gelten für behandlungsbedürftige Personen.

Schulen und Kitas

Für Schüler gilt ein Betretungs- und Teilnahmeverbot für Schulen und schulische Veranstaltungen. Bis einschließlich 18. März sind von dem Verbot Schüler bis zur 6. Klasse ausgenommen, deren Eltern oder ein Elternteil in bestimmten Bereichen der Infrastruktur beschäftigt sind wie unter anderem Krankenhäuser, Rettungsdienste, Pflege, Apotheken, Labore, Finanzeinrichtungen, aber auch die öffentliche Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und Justiz.

Auch Kinder in Kitas und Horten sowie offenen Ganztagsschulen haben ein Betretungsverbot. Ausgenommen sind Angebote der Kindertagespflege bis maximal fünf Personen. Neuaufnahmen sind nicht gestattet. Ebenfalls bis zunächst 20. März sind Kinder von Eltern oder Elternteilen ausgenommen, die in den vorgenannten Bereichen der Infrastruktur beschäftigt sind.

Krankenhäuser

Es gelten Besuchsverbote und Einschränkungen von Besuchen. Ausnahmen hiervon sind medizinisch oder etisch-sozial angezeigte Besuche (Kinderstationen, Palliativpatienten). Kantinen, Cafeterien und andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besucher sind zu schließen.





