Alles über Kalk im Museum

von Michael Kuhr

08. Oktober 2018, 12:33 Uhr

Noch bis zum 14. Oktober ist im Schleswig-Holsteinischen Eiszeitmuseum die Sonderausstellung „Faszination Kalk“ zu sehen. Interessierte entdecken in einer interaktiven Ausstellung mit Audioguide und QR-Codes für das Smartphone ein buntes Themenspektrum rund um den Kalk. Es gibt faszinierende Einblicke in die Geschichte und Gewinnung dieses einzigartigen Rohstoffs. Kalk ist in vielen Produkten enthalten. Das wird durch die Ausstellung deutlich