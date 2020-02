Jahrestagung : Alles im Lot bei Bösdorfer Fortunen

KSV-Vorsitzender Sven Thode wird Amt in der Jahresversammlung Ende März voraussichtlich an Gerlinde Müller abgeben.

von Michael Kuhr

14. Februar 2020, 17:27 Uhr

Bösdorf | Wenn der Sportverein Fortuna Bösdorf zur Jahresversammlung ruft, steht vorab fest: Der Jahresbericht und die Berichte der Spartenleiter werden nur in schriftlicher Form ausgegeben, weil man die gewonnene Zeit des Vortragens lieber anderweitig nutzt.

Ganz oben auf der Liste der Regularien des Vorsitzenden Klaus Stänner standen diesmal Ehrungen und Wahlen. Vor 48 anwesenden Mitgliedern (von 319, davon 274 älter als 16 Jahre und stimmberechtigt) verlieh Malte Redmer, Beauftragter für Sportabzeichen im Kreissportverband (KSV) Plön, Rolf Anders die silberne Ehrennadel des KSV für langjähriges ehrenamtliches Engagement. Anders habe von Jugend an bis zu den Altherren Fußball gespielt. Er trainierte die erste Fußballmannschaft mehrere Jahre, war Beisitzer im Vorstand und wirkt seit 2011 als Heimwart. Er sei bei allen Arbeitseinsätzen dabei und immer hilfsbereit, so Redmer.

Er kündigte an, dass KSV-Vorsitzender Sven Thode sein Amt in der Jahresversammlung Ende März voraussichtlich an Gerlinde Müller abgeben werde, aktuell Beauftragte für Seniorensport, und schaute voraus auf das 75-jährige KSV Jubiläum am 5. Juni 2021. Den Ehrenteller mit Medaille und Wappen erhielt Karsten Priebe für 50 Jahre Mitgliedschaft im SV. Michael Bohrmann, Bastian Oertel, Wiebke Wohler und Artsiom Yankovich wurden für 15 Jahre ausgezeichnet.

Bürgermeister Engelbert Unterhalt dankte dem SV für sein gesellschaftliches Engagement und die sportlichen Leistungen, die den Verein weithin bekannt machten. Es habe Zeiten gegeben, als Bösdorf in „links und rechts der B 76“ gespalten gewesen sei, doch das habe Fortuna überwunden und geeint und gewinne heute viele Preise, so kürzlich den Jörg-Steinbach-Preis für die Heranführung der Lütten des evangelischen Kindergartens an Sport und Spiel.

„Danke für ganz viel und die tolle Kooperation von Sport und Kirche“, erklärte Pastor Ulrich Gradert in seinem Grußwort. „Ich werde bald gehen und gebe viel her, all das ist nach über 30 Jahren Heimat geworden für mich“, erwähnte Gradert seinen baldigen Abschied in den Ruhestand Ende Mai. Den Bösdorfern wünschte er weiterhin Gemeinschaft. „Haltet zusammen, das ist das allerwichtigste.“

Bei den Wahlen wurden 2. Vorsitzende Kirsten Dührkoop, 3. Vorsitzender Ralf Kerstan, Kassenwart Karsten Dose sowie der Ehrenrat Ulrich und Gisela Scheunemann und Alfred Stender (Vermittler zwischen Vorstand und Mitgliedern) einstimmig für zwei Jahre im Amt bestätigt. Kirsten Dührkoop übernimmt kommissarisch das Amt der Jugendwartin, da sich noch niemand dafür fand. Viele Jahre lang hatte Ehrenvorsitzender Hans-Werner Dose das Amt mitbekleidet und sich um Ferienpass und Kindergarten und Verein gekümmert. Jetzt ist der Posten vakant. Verabschiedet wurde Inge Priebe nach 20 Jahren als Ehrenratsmitglied.

In seinem Jahresbericht hob Klaus Stänner die Sanierung des Sportheimdachs hervor, die dank einer großzügigen Spende von Ehrenmitglied Wolfgang Nitz möglich wurde. Stänner dankte auch allen Helfern und der Firma Volker Blunck für ihre Unterstützung. Trotz großer Reparaturen von Brunnen, Warmwasseranlage und Elektroarbeiten sowie Dach habe man den Haushalt 2020 schuldenfrei aufstellen können. 92 Teilnehmer absolvierten die Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen.