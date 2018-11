Alina Rose und Peer Grünewald holen bei der Landesrangliste Gold

von Harald Klipp

27. November 2018, 20:31 Uhr

Die Eutiner Badmintontalente mischen in der Landesspitze mit. Für das Landesranglistenturnier in Schwarzenbek hatten sich für die beiden Eutiner Vereine BSG und PSV insgesamt fünf Spieler qualifiziert. Sie holten Podestplätze und Medaillen nach Eutin, allen voran Peer Grünewald (PSV Eutin) mit einer Gold– und einer Silbermedaille, Alina Rose (BSG Eutin) mit einer Gold- und einer Bronzemedaille, Malte Gerdes und Jonathan Schmüth (BSG Eutin) mit jeweils einmal Silber und Bronze, sowie Timon Severin (BSG Eutin) mit einmal Silber.

Der erste Wettkampftag mit Mixed- und Doppelkonkurrenzen war der Tag von Alina Rose. Nach dem vierten Platz im 15-Mixed, erstmals an der Seite des Wittorfers Josse Krabbenhöft, erspielte sie mit ihrer Doppelpartnerin Leonie Maier den Sieg im U15-Doppel. Auch wenn nur insgesamt drei Paarungen am Start waren, ging es hier um wertvolle Ranglistenpunkte, und zwei gewonnene Spiele ohne Satzverlust sprechen für sich. Im U15-Einzel fügte Alina Rose am Sonntag den dritten Platz hinzu.

Gedämpfte Freude gab es bei den an Setzplatz 1 gesetzten Malte Gerdes und Peer Grünewald über den zweiten Platz im U17-Doppel. Nach einem „Spaziergang“ ins Finale unterlagen die beiden Routiniers ihren Dauerrivalen Nissen/Schlüter (Blau-Weiß Wittorf) in drei Sätzen. Freuen konnten sich über ihren zweiten Platz im U15-Doppel Jonathan Schmüth und Timon Severin. Jonathan Schmüth verbuchte im U15-Einzel mit dem dritten Platz eine weitere Medaille.

Herausragendes Badminton boten Peer Grünewald und Malte Gerdes im U17-Einzel. Malte Gerdes erreichte souverän das Halbfinale und unterlag hier überraschend dem Wittorfer Lucas Nissen in drei Sätzen. Im Spiel um den dritten Platz setzte sich Malte Gerdes gegen den unterlegenen Halbfinalgegner von Peer Grünewald, Laures Jacobsen, in zwei Sätzen durch und sicherte sich die Bronzemedaille. Besser lief es für den topgesetzten 14jährigen Peer Grünewald, der sich ungefährdet bis ins Finale vorspielte und auch dort nichts anbrennen ließ. Im Endspiel schlug Peer Grünewald den Wittorfer Lucas Nissen überlegen mit 21:8 und 21:14 und machte deutlich, dass in der jetzigen Form kaum zu schlagen ist.

Peer Grünewald hofft

nun, dass er diese Leistungen auch am kommenden Wochenende in Wesel (Nordrhein-Westfalen) abrufen kann, wo er bei den Deutschen Meisterschaften antritt. Dann allerdings wieder in seiner Altersklasse U15.